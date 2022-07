La barre de son TCL TS9030 Ray Danz est à 179 €

Si vous voulez donner plus de puissance sonore à votre télévision, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Boulanger. En effet, grâce à une ODR de 50 €, la barre de son TCL TS9030 Ray Danz passe à 179 € au lieu de 229 €.

La barre de son TCL TS9030 Ray Danz > 179 € chez Boulanger

La barre de son TCL bénéficie d’une ODR de 50 € et chute à 179 €

Jusqu’au 31 août, vous allez pouvoir bénéficier de cette belle offre de remboursement de 50 € afin de faire chuter le prix de cette barre de son. En effet, en utilisant cette promotion, votre achat vous reviendra à 179 € au lieu de 229 €. Pour cela, il vous suffira de communiquer les documents demandés, un virement de 50 € sera ensuite effectué sur votre compte bancaire directement.

Concernant la barre de son, sachez qu’elle est un peu particulière grâce à son design. En effet, recouverte d’n tissu acoustique et entourée de deux panneaux, elle permet de disperser le son dans toute la pièce et ce d’une façon plus efficace grâce à la technologie Ray Danz. Compatible avec le Dolby Atmos, le son vous permettra de vous immerger dans votre film comme au cinéma.