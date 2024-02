La barre de son Samsung HW-S800B est à – 42 % chez ce marchand. Une occasion à ne surtout pas manquer pour améliorer l’audio de votre TV !

Vous venez d’acquérir une TV de qualité, mais vous constatez que le son n’est pas à la hauteur de vos espérances ? Une barre de son s’avère être la solution ultime pour palier cela. Heureusement, Darty propose en ce moment une superbe promo sur un modèle haut de gamme de la marque Samsung. En effet, la HW-S800B, compatible Dolby Atmos et DTX Virtual:X, est à un prix on ne peut plus attractif !

La HW-S800B de Samsung voit son prix s’effondrer sur Darty

Vous cherchez une barre de son performante pour booster la qualité audio de votre téléviseur ? Aujourd’hui, les références se multiplient et il n’est pas toujours aisé de savoir vers quel modèle se tourner. Une chose est certaine, si vous cherchez la qualité, la HW-S800B de Samsung ne peut que vous plaire ! En plus de cela, cette barre de son haut de gamme performante et dotée de multiples fonctionnalités est proposée à un prix défiant toute concurrence en ce moment !

En effet, le marchand Darty applique une remise de 42 % sur cette barre de son Samsung, qui passe de 699,99 € à 399,99 €. Soit une baisse de 300 € par rapport à son prix initial.

Acheter la Samsung HW-S800B à 399,99 € sur Darty

Samsung HW-S800B, une barre de son puissante et discrète

La HW-S800B de Samsung est un modèle particulièrement performant. Compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X, cette dernière offre une expérience audio immersive en améliorant la spatialisation 3D, et cela sans le moindre câble.

Par ailleurs, ce modèle haut de gamme intègre la technologie d’amplification vocale AVA. La barre de son détecte ainsi les bruits perturbants et améliore automatiquement les dialogues de vos programmes. Plutôt pratique !

Cette barre de son compacte ne mesure que 3,8 cm de hauteur et se connecte sans-fil à votre TV, grâce au Bluetooth. Ce qui lui permet de s’intégrer facilement et en toute discrétion à votre intérieur. Bien qu’elle propose un design ultra-fin, cette barre de son haut de gamme en a dans le ventre avec ses 10 haut-parleurs et sa configuration en 3.1.2 canaux, qui lui permettent de développer une puissance de 330 W. En prime, elle est accompagnée d’un caisson de basse sans-fil de 6,5 pouces.

Acheter la Samsung HW-S800B à 399,99 € sur Darty

© Samsung

Grâce à sa compatibilité avec la technologie Q-Symphony 2.0, la barre de son se synchronise automatiquement avec les haut-parleurs de votre TV, pour offrir une expérience sonore encore plus poussée. Il est toutefois nécessaire de disposer d’un téléviseur Samsung compatible avec cette technologie.

La barre de son HW-S800B peut également faire office d’enceinte pour votre smartphone grâce à sa compatibilité avec AirPlay 2 et Chromecast. Il est également possible de toucher la barre de son avec votre smartphone pour vous connecter encore plus facilement et diffuser votre musique en Wi-Fi grâce à la technologie Tap Sound.

Acheter la Samsung HW-S800B à 399,99 € sur Darty

Pourquoi acheter une barre de son ?

Si vous êtes un grand consommateur de longs métrages, vous n’êtes pas sans savoir qu’une bonne barre de son est un investissement incontournable pour compléter efficacement l’audio de votre TV. En effet, bien que la qualité d’image soit de mieux en mieux sur les téléviseurs, force est de constater que de nombreux modèles n’offrent pas un son suffisamment puissant pour vous permettre de vous plonger pleinement dans vos films, séries ou jeux vidéo. C’est ainsi que les barres de son sont presque devenues indispensables, pour qui souhaite profiter d’une expérience cinématographique digne de ce nom dans son salon.