La carte Vitale numérique s’étend à toute la France, ce qui change dès aujourd’hui

Depuis aujourd’hui, un nouveau pas est franchi dans la modernisation du système de santé français : la carte Vitale numérique devient accessible à la quasi-totalité des assurés.

Carte Vitale dématérialisée : 28 millions de Français peuvent enfin l’installer

Sans démarche complexe ni recours obligatoire à France Identité, des millions de personnes peuvent désormais installer l’application Carte Vitale directement sur leurs smartphones.

Jusqu’à présent, l’application n’était disponible que dans une cinquantaine de départements. Désormais, 28 millions d’usagers supplémentaires peuvent y accéder, alors qu’elle compte déjà 1,8 million d’activations, dont une partie réalisée grâce à l’application France Identité. Mais pour beaucoup, ce mode d’activation s’est révélé particulièrement laborieux, notamment à cause de la vérification d’identité parfois capricieuse.

Une application simple à télécharger, mais une activation à deux vitesses

L’application carte Vitale est proposée gratuitement sur Android et iOS. Deux méthodes permettent de l’activer :

via France Identité, pour ceux qui possèdent une carte d’identité électronique,

ou via un parcours de vérification dédié incluant reconnaissance faciale, scan des documents d’identité et validation finale par un opérateur humain.

Les étapes ne sont pas difficiles en soi, mais peuvent prendre du temps selon la méthode choisie.

Une adoption progressive chez les professionnels de santé

Avoir l’application sur son téléphone ne garantit pas encore de pouvoir l’utiliser partout. Bien que 98 % des médecins et pharmaciens disposent d’un logiciel compatible, beaucoup ne sont pas équipés du matériel nécessaire pour lire la carte Vitale dématérialisée.

Pour fonctionner, ils doivent disposer :

soit d’un lecteur QR code,

soit d’un lecteur NFC.

L’Assurance maladie recommande le QR code, compatible avec tous les smartphones, mais dans la réalité, les équipements manquent encore dans de nombreux cabinets. D’après les données relayées par Le Figaro, environ deux tiers des pharmacies et un quart des médecins généralistes ont déjà utilisé l’application au moins une fois. En Île-de-France, la proportion baisse : une pharmacie sur deux et seulement un médecin sur huit.

Une utilisation fluide lorsque tout est en place

Une fois l’application activée, son fonctionnement est simple. Vous présentez votre QR code au professionnel de santé, qui le scanne pour accéder immédiatement à vos informations (droits, bénéficiaires, numéro de Sécurité sociale). La télétransmission est alors effectuée automatiquement.

L’application permet aussi de consulter ses dépenses de soins des 7 derniers jours, de récupérer les reçus, de gérer les ayants droit et de disposer d’un espace toujours à jour, et ce contrairement à la carte physique qu’il faut régulièrement mettre à jour en borne.

D’ici 2026, votre mutuelle sera intégrée dans l’application, ce qui simplifiera encore davantage les remboursements. Une fonctionnalité de délégation temporaire est également prévue pour confier l’usage de votre carte à une personne de confiance.

Faut-il l’adopter dès maintenant ?

Rien ne vous empêche d’essayer, mais l’Assurance maladie le rappelle elle-même : gardez votre carte Vitale physique avec vous, tant que tous les professionnels de santé ne sont pas équipés pour lire la version numérique.