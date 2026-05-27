Microsoft abandonne définitivement cette application populaire sur Android

Outlook Lite est arrivé au bout du chemin. Microsoft vient de mettre hors service la version allégée de son client de messagerie sur les smartphone Android, poussant les utilisateurs à basculer sur Outlook Mobile.

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Soucieux d’unifier son offre et de simplifier le support, Microsoft a pris la décision de tourner la page Outlook Lite. Lancée en 2022 sur Android, cette version allégée de la célèbre messagerie faisait l’impasse sur plusieurs fonctionnalités pour aller à l’essentiel. Elle se destinait principalement aux smartphones modestes d’entrée de gamme fonctionnant sur des réseaux lents (notamment 2G et 3G). L’app était ainsi particulièrement populaire sur les marchés émergents.

Très légère, elle promettait une consommation réduite de batterie et de données mobiles, tout en étant opérationnelle sur des appareils dotés de seulement 1 Go de RAM. Cette alternative vient de rejoindre le cimetière des services abandonnés par Microsoft :

“L’application Outlook Lite sera entièrement mise hors service et ne fournira plus de fonctionnalité de boîte aux lettres à partir du 25 mai 2026. Pour continuer à profiter d’une expérience de messagerie sécurisée et riche en fonctionnalités, nous vous recommandons de passer à Outlook Mobile”, peut-on ainsi lire sur une page de support.

Clap de fin pour Outlook Lite, l’app n’est plus fonctionnelle sur Android

Pour rappel, l’application aux plus de 10 millions de téléchargements avait déjà été retirée du Play Store en octobre dernier. Désormais, elle peut encore être lancée mais ses fonctionnalités de messagerie ont été désactivées, devenant ainsi inutilisable pour envoyer ou recevoir des emails. Microsoft encourage les usagers concernés à basculer sur l’application Outlook Mobile qu’ils peuvent télécharger sur le Google Play Store.

Il leur suffira ensuite de se connecter avec leurs identifiants habituels pour retrouver automatiquement leurs e-mails, pièces jointes et éléments de calendrier. La fin d’Outlook Lite “s’inscrit dans le cadre de notre démarche globale visant à réduire les doublons et à concentrer le développement et le support sur Microsoft Outlook Mobile, notre application de messagerie mobile principale”, se justifie l’entreprise.