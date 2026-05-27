iOS 26.6 dévoile une limite cachée de l’iPhone que tout le monde ignorait

Il existe un nombre maximum de numéros que vous pouvez bloquer sur l’iPhone. Cette limitation méconnue est enfin documentée par Apple. Sur iOS 26.6, vous recevrez une alerte lorsque vous atteindrez le seuil.

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Face au démarchage téléphonique incessant qui empoisonne nos journées, nous avons tendance à bloquer les nombreux numéros qui nous harcèlent. Sur iPhone, cette liste noire n’est toutefois pas extensible à l’infini. Vous l’ignoriez sûrement mais il existe bel et bien un seuil maximal qu’on ne peut pas dépasser, comme nous l’apprend Aaron Perris, analyste pour MacRumors.

En farfouillant dans le code de la version bêta d’iOS 26.6, il a découvert qu’Apple nous enverra désormais une alerte quand nous atteindrons le plafond. “Limite de contacts bloqués atteinte : Vous avez atteint le nombre maximum de contacts bloqués. Pour bloquer des appelants supplémentaires, supprimez un contact bloqué dans les Réglages”, indique le message.

New in iOS 26.6 beta 1:



You will now receive an alert if you reach the max amount of contacts blocked



Blocked Contacts Limit Reached:

You've reached the maximum number of blocked contacts. To block additional callers, remove a blocked contact in Settings. pic.twitter.com/8miiUpfEYe — Aaron (@aaronp613) May 26, 2026

iOS 26.6 : vous recevrez une alerte dès que vous atteindrez le plafond de numéros bloqués autorisé

Cette limitation est en vigueur depuis un certain temps mais elle n’apparaissait dans aucune documentation officielle de la pomme. On ignore toutefois encore quel est précisément le nombre maximal d’appelants qu’un utilisateur peut bloquer avant de voir cette nouvelle alerte s’afficher. Le constructeur reste muet à ce sujet, laissant les utilisateurs dans le flou.

Si la grande majorité des usagers ne devrait probablement jamais atteindre la limite, une transparence totale d’Apple à ce sujet serait appréciable. “Je me demande quelle est la limite. Nous sommes nombreux à bloquer des spams depuis des années”, souligne un utilisateurs sur Reddit. “Pourquoi y a-t-il une limite ? Avec tout le spam et les arnaques qui circulent, franchement”, fustige un autre usager sous la publication d’Aaron Perris.

Déjà disponible dans la bêta, cette nouveauté devrait donc être intégrée dans la version stable d’iOS 26.6 qui sera bientôt déployée. Bien que mineure, elle a le mérite de lever le voile sur une restriction que de nombreux utilisateurs d’iPhone ignoraient.