La Casa de Papel : pourquoi les personnages ont des noms de villes ?

Les cambrioleurs de La Casa de Papel ont tous été d’abord connus sous leurs noms de codes Tokyo, Berlin, Moscou, Denver, Rio, Helsinki, Oslo et Nairobi. Ces derniers correspondent donc tous à des villes, dont les personnages ne sont pourtant pas originaires et avec lesquelles ils n’ont à priori aucun lien. Mais il existe bien une raison derrière le choix de ces noms.

Crédit : Netflix

Le showrunner Álex Pina a révélé l’anecdote à l’origine de ces surnoms à Lyfestyle Magazine. Il raconte que l’idée leur est venue après avoir vu une personne portant un t-shirt avec le nom « Tokyo ». « C’est comme ça que tout a commencé », explique Pina. La décision est donc partie d’un simple mot écrit sur un vêtement.

Les héros de La Casa de Papel devaient avoir des surnoms bien différents

Mais on apprend dans la même interview que les personnages auraient pu avoir des noms bien moins « cools » que Tokyo, Lisbonne ou Rio. Le showrunner raconte en effet qu’initialement, les cambrioleurs de La Casa de Papel devaient porter des noms de planète. « Nous avons eu un certain nombre d’idées, avec entre autres les noms des planètes. ». Pena semble cependant reconnaitre que les noms de villes étaient en effet une meilleure option. « Essayez d’imaginer si nous nous étions tenus aux noms des planètes et que les héros de La Casa de Papel s’appelaient Uranus, Mercure et Jupiter! », commente-t-il.

Dans la série, ces noms de code sont bien sûr choisis par le Professeur, qui voulait absolument que tous les membres qu’ils recrutent restent anonymes. Aujourd’hui, les personnages comme le public connaissent la plupart des vrais noms de ces personnages. Mais utiliser des surnoms est une tradition dans les films de braquage, et leur origine n’a jamais eu besoin d’une vraie explication profonde.

Après plusieurs mois d’interruption suite à la pandémie, le tournage de la saison 5 de La Casa de Papel a pu reprendre il y a quelques jours. On ignore encore la date de diffusion, mais on sait que cette saison sera finalement la dernière de la série Netflix.

Source : SCREEN RANT