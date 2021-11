La meilleure voiture de 2022 : 7 voitures sont en lice pour le Trophée européen

Les 7 finalistes, presque toutes électriques attendent leur jour de gloire. Cette année, deux modèles français auront une chance d’être élus « Car of the Year » au salon de Genève.

Les résultats du trophée européen seront dévoilés le 28 février à Genève. La Mégane E-Tech Electric et la Peugeot 308, seule voiture non électrique de la compétition ont été sélectionnées. Et parmi les autres véhicules sélectionnés, on retrouve la Enyaq iV de chez Skoda, la Hyundai Ioniq 5 et la Kia EV6, mais aussi la Mustang Mach-E.

Les 7 voituers sélectionnées pour le COTY – Crédits : Cupra, Skoda, Ford Mustang , Peugeot , Renault, Kia et Hyundai.

58 journalistes européens participeront à cette élection pour la 59e sélection de la compétition nommée internationalement, Car of the Year (COTY). Alors qu’en international Motor Trend a déjà trouvé son élue, la Lucide Air, ce prix est encore plus attendu par les marques. Être élue voiture de l’année étant un booster de ventes très important. Pour 2021, Toyota avait remporté le concours avec sa citadine, la Yaris, et en 2020 c’était Peugeot qui avait raflé la mise.

Toutes électriques, sauf la Peugeot 208

Cette année plus que jamais, l’élection de la Voiture de l’Année mettra l’électrique à l’honneur. Elles seront six sur sept à être dotées d’une alimentation 100% électrique. Seule la Peugeot 308 se démarque donc, avec ses moteurs essence, diesel et hybrides rechargeables.

Tesla ne sera pas représenté

Nombreux sont ceux étonnés par l’absence du plus célèbre constructeur d’EVs : Tesla. Si la marque d’Elon Musk représentait les États-Unis sur le podium avec sa Model 3 en 2020, elle ne sera malheureusement pas représentée durant la compétition de cette année. Reste Ford, pour représenter les constructeurs d’outre-Atlantique. Ils croisent les doigts, car ils n’ont pas réussi a décroché de podium depuis 2012.

Une petite pensée tout de même pour tous ceux qui sont restés sur les bas-côtés…

La liste des voitures non retenues

Aiways U5

Audi Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback,

Audi e-tron GT / RS e-tron GT,

BMW Série 2 Coupé

BMW Série 2 Active Tourer

BMW i4

BMW iX

Dacia Spring

DS 4

DS 9

Honda HR-V

Hyundai Bayon

Lexus NX

Lynk&Co 01

Maserati MC20

McLaren Artura

Mercedes-Benz Classe C

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz Classe T

MG EHS

MG Marvel R

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Renault Arkana

Renault Kangoo

Škoda Fabia

Subaru Outback

Tesla Model Y

Toyota Yaris Cross

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

Volkswagen Caddy

Volkswagen T7 Multivan

Source : Automobile-Magazine