La NASA publie de nouvelles images éblouissantes de galaxies, d’étoiles et de restes de supernova

La National Aeronautics and Space Administration a capturé des images époustouflantes d’entités cosmiques telles que des étoiles, des supernovas et des nébuleuses grâce à son télescope à rayons X Chandra.

Chaque image ci-dessous contient des données radiographiques combinées provenant de Chandra ainsi que d’autres télescopes.

Credits: NASA/CXC/SAO, NASA/STScI, NASA/JPL-Caltech/SSC, ESO/NAOJ/NRAO, NRAO/AUI/NSF, NASA/CXC/SAO/PSU, and NASA/ESA

Sur les photos, on retrouve une grande variété d’objets cosmiques différents qui comprennent de haut en bas et de gauche à droite : la galaxie Messier 82, l’amas de galaxies Abell 2744, les restes de la supernova 1987 A, le système stellaire binaire Eta Carinae, la galaxie Cartwheel et la nébuleuse planétaire Helix. Des télescopes du monde entier ont travaillé main dans la main pour réaliser ces images.

Pour la galaxie M82, les rayons X de Chandra, en bleu et en rose, montrent un gaz d’environ 20 000 années-lumière qui a été chauffé à des températures supérieures à dix millions de degrés par des explosions répétées de supernovae.

L’amas de galaxies Abell 2744 contient de grandes quantités de gaz surchauffé, à des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés. Le gaz en bleu a été repéré par les rayons X de Chandra, tandis que les étoiles environnantes ont été repérées par Hubble.

La supernova 1987 A, une des plus brillantes explosions de supernovae depuis des siècles, a eu lieu dans une galaxie voisine, appelée le Grand Nuage de Magellan. Cette photo dévoile les restes de l’explosion.

Le système stellaire binaire Eta Carinae contient deux étoiles massives qui orbitent étroitement l’une autour de l’autre. Selon la NASA, ce système pourrait bientôt abriter la prochaine supernova. Le violet correspond aux données des rayons X de Chandra. La photo est complétée par les données de Hubble, qui dévoile l’ultraviolet en cyan et les données optiques en blanc.

La galaxie Cartwheel était autrefois une galaxie spirale normale. Cependant, elle a subi une collision avec une autre galaxie plus petite il y a environ 200 millions d’années. Le gaz, en violet, a été traîné sur plus de 150 000 années-lumière après la collision.

Enfin, l’image de la nébuleuse planétaire Helix fait environ 4 années-lumière de diamètre. Elle montre une étoile naine blanche qui s’est formée au centre de la nébuleuse.

Les images de la NASA sont toujours très captivantes

