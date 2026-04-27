Outlook : une panne empêche les utilisateurs d’accéder à leur boite mail

Les utilisateurs d’Outlook sont actuellement touchés par une panne qui provoque des déconnexions intempestives. Microsoft enquête sur ce problème qui empoisonne la vie des usagers.

Outlook est victime d’une nouvelle panne ce lundi. Les signalements se sont multipliés sur DownDector, le service de surveillance des dysfonctionnements des services numériques. Des milliers d’utilisateurs subissent des problèmes de connexion qui les empêchent d’accéder à leur boîte mail. “L’application ne fonctionne pas. Je reçois les notifications d’e-mails, mais rien ne se charge lorsque je clique dessus. J’ai désinstallé et réinstallé l’application, et maintenant je n’arrive plus à authentifier mes comptes”, se désole un usager.

Une panne touche les utilisateurs de Microsoft Outlook

Problèmes d’authentification, déconnexions intempestives, vérifications d’identité qui dysfonctionnent… Les problèmes signalés sur la messagerie paralysent une bonne frange d’usagers. Le géant de Redmond a d’ailleurs confirmé qu’une panne était bien en cours :

“Nous avons constaté que certains utilisateurs pouvaient rencontrer des échecs intermittents de connexion, y compris des erreurs de type ‘trop de requêtes’, ou des déconnexions inattendues. Nous analysons plus en détail la télémétrie du service pour identifier d’éventuelles prochaines étapes et actions d’atténuation”, indique Microsoft.

We've discovered some users may experience intermittent sign‑in failures, including “too many requests” errors, or unexpected sign‑outs. We're analyzing service telemetry further to identify any potential next steps and mitigation actions. For more information, please visit… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 27, 2026

L’entreprise n’a pas révélé davantage d’informations sur la cause profonde du souci. Pour l’instant, ni l’ampleur de la panne ni sa répartition géographique ne sont connues. L’incident est considéré par Microsoft comme une “dégradation du service”, une étiquette généralement utilisée pour les problèmes ayant un impact notable sur les utilisateurs, mais qui ne mettent pas le service hors ligne chez tout le monde.

En attendant une résolution définitive, vous pouvez suivre les dernières évolutions de la situation sur la page de support officielle de Microsoft régulièrement mise à jour. Le compte X Microsoft 365 Status publie également des informations fraîches sur la panne en cours.