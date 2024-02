Comment programmer l’envoie d’un email sur Outlook ?

Programmer un email est souvent nécessaire et cela évite de se connecter à la plateforme à l’heure voulue. Mais tout le monde ne connaît pas cette fonctionnalité ou ne sait pas comment procéder. Voici donc comment planifier l’envoi d’un mail sur Outlook via un smartphone et un ordinateur.

Que ce soit dans le milieu professionnel ou bien pour votre vie personnelle, savoir programmer un email est très utile. Si vous voulez souhaiter un bon anniversaire à un proche, c’est un excellent moyen puisque cela vous évite de l’oublier. Ou même pour donner des consignes à une équipe à votre travail le jour voulu.

Cela vous évite de rester planté devant votre écran pour envoyer le courrier électronique au moment voulu. Outlook se chargera de vous l’envoyer à la date et l’heure indiquées. Toutefois, si vous êtes ici, c’est que vous ne savez sans doute pas comment procéder et cherchez sans doute la solution. Le service de messagerie ne vous l’indique pas forcément et la fonction est quelque peu cachée. On vous explique comment programmer un mail sur Outlook.

À lire aussi : les 12 meilleures astuces pour gérer sa boîte mail

Afin de planifier un message sur la version web d’Outlook, suivez ces étapes :

Se connecter à votre compte Outlook via un moteur de recherche et cliquez sur “Nouveau message” pour commencer l’édition d’un nouvel email. Saisissez le destinataire, l’objet et le corps de votre message. Lorsque votre mail est prêt, cliquez sur la flèche du bas situé à côté du bouton “envoyer”. Cliquez ensuite sur “planifier l’envoi”. Une nouvelle fenêtre va s’afficher et il vous faudra cliquer sur “heure personnalisée”. Choisissez l’heure et la date souhaitées et appuyez sur “envoyer”.

Le procédé est exactement le même sur l’application Outlook pour Windows.

Le procédé sur l’application Mac diffère quelque peu. Que vous soyez sur un Macbook ou sur un iMac, c’est identique.

Ouvrez l’application Outlook sur Mac. Si vous ne l’avez pas, elle est disponible sur l’App Store MacOS. Cliquez sur “Nouveau courrier”. Renseignez l’adresse email, l’objet et votre texte. En haut de l’écran, cliquez sur la petite flèche vers le bas juste à côté de “envoyer”. Cliquez sur planifier l’envoi et choisissez la date souhaitée ainsi que l’heure d’envoi. Cliquez sur “Ok” pour finaliser la programmation.

À lire aussi : attention à ces trois malwares sur MacOS

Dans le cas où vous utilisez un smartphone Apple ou Android, suivez les étapes ci-dessous afin de planifier un mail sur l’application Outlook.

Ouvrir l’application Outlook sur votre appareil. Si vous ne l’avez pas, elle est disponible sur l’App Store. Cliquez sur le bouton “Nouveau courrier” affiché dès l’ouverture de l’application. Renseignez l’adresse email de votre destinataire, ainsi que l’objet du message. Tapez votre texte. Ensuite, appuyez sur les trois petits points juste au-dessus de votre clavier. Il est normalement situé à droite du bouton micro. Ensuite, allez vers “planifier l’envoi”. Cliquez sur “Sélection d’une heure”. Vous pourrez choisir la date et l’heure en faisant glisser avec votre doigt les sections. Vous n’aurez plus qu’à appuyer sur “Envoyer”.

À lire aussi : comment créer son adresse Outlook ?