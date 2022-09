La Petite Sirène : une ancienne « sirène » vole au secours de Halle Bailey

Souvenez-vous : il y a quelques jours, Disney levait le voile sur la première bande-annonce de La Petite Sirène, version live-action. Encore très mystérieux, ce trailer dévoile pourtant une image de taille : la comédienne Halle Bailey dans la peau d’Ariel. Il n’en fallait pas davantage pour qu’un vent de haine agite les réseaux sociaux. Racisme ordinaire, critiques xénophobes : le puritanisme a visiblement encore la dent dure. Fort heureusement, de belles images sont venues effacer l’horreur de telles attaques. On a pu ainsi découvrir des jeunes filles métissées émues de voir qu’elles avaient enfin une héroïne qui leur ressemble. Mais ce week-end, une autre personnalité a volé au secours de Halle Bailey. Il s’agit de Daryl Hannah, connue pour son rôle de sirène dans Splash.

L’actrice n’a pas pu supporter les insultes déversées sur les réseaux sociaux. Entre sirènes, on se soutient. Et Daryl Hannah compte bien faire souffler un vent de tolérance sur la toile à son tour !

La Petite Sirène : une polémique inadmissible

Hannah a donc pris la parole via son compte Twitter, dans un message court et sans équivoque possible. « La petite sirène est noire, je l’ai rencontré. Arrêtez d’être racistes bande d’abrutis » peut-on ainsi lire sur son message. En effet, nombre de détracteurs ont accusé Disney d’avoir embauché une actrice racisée pour le buzz. D’autres, plus stupides, ne comprennent pas que la nouvelle Ariel ne soit pas « blanche » et qu’elle porte des locks. Des propos totalement inadmissibles dans une époque qui prône sans cesse l’acceptation des différences.

Fort heureusement, Bailey a les épaules solides. Ce vent de haine gratuite ne semble pas atteindre la comédienne. Elle est heureuse de recevoir des messages d’amour de la communauté afro, saluant son courage devant une polémique aussi stérile qu’inadmissible. Déjà l’an passé lors de l’annonce de son embauche, la comédienne avait du faire face à de nombreuses attaques. On pensait la polémique éteinte, mais celle-ci vient de repartir de plus belle. Qu’importe : Bailey est fière de pouvoir interpréter un rôle si iconique, tout en lui apportant une nouvelle dimension.

Bailey peut donc compter sur le soutien de Daryl Hannah. En son temps, l’actrice avait subi des critiques sans nom pour avoir osé dévoiler son corps à l’écran.Chaque époque connaît donc son « scandale » mais cette fois, il faut avouer que les choses vont beaucoup trop loin.

