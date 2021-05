La Servante Écarlate : pourquoi Nick n’aide pas June à échapper à Gilead ?

June débute cette nouvelle saison de La Servante Écarlate sous les plus mauvais hospices. En effet, la jeune femme va devoir lutter contre ses démons, Nick ayant visiblement choisit son camp, du moins en apparence. Tiraillé par les ordres de ses supérieurs, le commandant se voit donc contraint de traquer June sans relâche. Trahie par son ancien allié, la servante va reprendre le cours de son combat en solitaire. Mais que s’est-il passé pour que Nick oublie son lien si particulier avec June ? Et pourquoi refuse t-il de se mettre en danger pour sauver la femme qu’il aime ?

Nick et June : un lien indéfectible – Crédit : Hulu

Connu pour son esprit ambivalent, Nick affirme une nouvelle fois sa fragilité et sa complexité par ses choix dramatiques. Ses actions pourraient ainsi démontrer qu’il a définitivement changé de camp. Mais de nombreux indices laissent penser que le jeune homme n’a pas dit son dernier mot.

Un personnage trouble et ambivalent

Il ne faut pas oublier que Nick a intégré Gilead à un stade très précoce de sa vie. Entre une vie de famille désastreuse et un quotidien rythmé par les désillusions, le jeune homme voit en ce nouveau monde une chance d’améliorer considérablement son existence. Séduit par le discours des Fils de Jacob, Nick n’hésite pas une seule seconde à rallier leur cause. Pourtant, il finit par comprendre que Gilead peut ruiner l’humanité et participe donc activement à l’évasion de June. Ce simple acte prouve bien que sa fidélité envers Gilead est en partie brisée. Alors pourquoi continuer à traquer sans relâche la servante au lieu de la protéger ?

La réponse est simple. Nick a parfaitement conscience que sa place lui permet de jouer les troubles-fête dans les projets de Gilead. Toujours amoureux de June, il peut garder une œil attentif sur cette dernière pour lui empêcher d’être exécutée. Mais le commandant se sait désormais surveillé alors il ne peut absolument pas éveiller le moindre soupçon sur ses intentions. Une nouvelle tentative d’évasion est encore bien trop risquée. Nick doit gagner du temps coûte que coûte pour élaborer un plan bien plus fiable. En gardant June prisonnière, il se laisse ainsi une marge non négligeable pour trouver la bonne solution pour en finir.

Il apparaît clairement que Nick ne veut plus courir le moindre danger en mettant June dans une situation délicate. Malgré les apparences, le commandant ne semble pas prêt à renier son amour pour la servante. D’ailleurs, le comédien Max Minghella a récemment été très clair sur le sujet. « Je pense qu’il se sent très coupable de son histoire et de son passé. Il veut se rattraper » affirme en effet ce dernier.

Sans doute les prochains épisodes pourront nous en apprendre davantage sur les intentions de Nick. Mais son amour pour June semble encore bien trop fort et bien trop ancré pour définitivement céder aux pressions de Gilead.

Source : Screenrant

La Servante Écarlate : la bande-annonce promet une saison 4 sous pression