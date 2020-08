La Tesla Model 3 est la première voiture électrique à gagner la course de rallye Targa South West en Australie

Le rallye Targa South West est divisé en différentes catégories, et la catégorie Targa 130 comprend 16 étapes de 2,9 à 15,48 km. Le conducteur de la Tesla Mode 3 a réussi à effectuer le parcours en 1 heure et 17 secondes.

Crédit : robrobdean / Twitter

Le concurrent le plus proche suivant avait plus de 4 minutes de retard et certaines des voitures de la catégorie étaient des adversaires redoutables. Il y avait notamment une Porsche 911 et une Mitsubishi Lancer Evo 9.

C’est la première fois qu’une Tesla Model 3 participait au rallye Targa South West. Cependant, ce n’était pas la première fois que les vainqueurs, Jurgen et Helen Lunsmann, participaient à cette compétition.

Selon le cofondateur de Gemtek EV, Florian Popp, c’est la première fois qu’un véhicule électrique remporte une épreuve approuvée par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Il a déclaré que le résultat est une preuve supplémentaire que les véhicules électriques sont l’avenir.

Pour recharger le véhicule, l’ingénieur John Edwards a créé un chargeur mobile pour charger le Model 3. En outre, il a utilisé de courtes impulsions de dix minutes afin de maintenir la charge au-dessus de 80 %. Pour ce faire, il a branché la batterie à un autre véhicule électrique.

Les Tesla veulent battre tous les records

Tesla est un constructeur automobile avec beaucoup d’ambition. Récemment, une Tesla Model 3 modifiée sera envoyée sur la course de Pikes Peak pour battre le record, détenu par une Porsche 911 GT3. Grâce à une nouvelle mise à jour, la Tesla Model S Performance est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2.3 secondes. Cela lui a permis de gagner un nouveau record sur une piste de dragster. L’année dernière, c’est également une Tesla Model S modifiée qui a explosé le record de Porsche au Nürburgring.

Source : cleantechnica