Tesla Model S Performance : en position du guépard, elle gagne un nouveau record

Crédits : Everything-Electric

Ceux qui rêvent de sensations et de vitesse ont trouvé leur meilleur allié dans la Tesla Model S. Sous ses airs sages se cache une redoutable compétitrice capable de faire tomber quasiment toutes ses concurrentes thermiques au 0 à 100 km/h en départ arrêté que ce soit une Ferrari F12 Berlinetta ou même la surpuissante Bugatti Chiron.

6 centièmes de mieux malgré une piste glissante

Nous vous annonçons régulièrement les découvertes du hacker @greentheonly. Il est souvent le premier à dévoiler les nouveautés à venir et cela avait été le cas avec la position du guépard des Model S et Model X. L’idée est simple : utiliser la suspension pneumatique active pour faire se « pencher » vers l’avant le véhicule afin d’améliorer la traction au départ d’une course, comme le ferait un félin qui partirait pourchasser une proie.

Depuis, la mise à jour a été déployée et un Youtubeur fan de vitesse a décidé de mettre sa Model S Performance à l’essai. Datant de 2019, il s’agit d’un modèle Raven qui dispose évidemment du mode Ludicrous. Rechargée à 98 %, elle réalise le 400 mètres en 10,45 secondes grâce à nouvelle position de conduite. Il précise également en description de sa vidéo qu’il n’a rien retiré du véhicule pour l’alléger. C’est 6 centièmes de mieux que le précédent record.

En lisant sa fiche de résultats, on peut voir que pendant ces 10 secondes, il a atteint la vitesse 203 km/h. Les performances pourraient encore être améliorées. En effet, on peut entendre les pneus crisser malgré un faible nombre de kilomètres, la piste de Tusla dans l’Oklahoma est donc en cause. Le responsable du site DragTimes estime que le record pourrait baisser à 10,3x secondes sur un meilleur revêtement. Les versions Plaid triple moteur pourraient améliorer le temps d’une seconde supplémentaire.

Source : Everything-Electric