La version bêta d’Apple Maps sur le web se muscle pour mieux concurrencer Google Maps

Depuis quelques mois, Apple a décidé de combler le retard pris par Apple Plans par rapport à ses concurrents. La plateforme web accessible sous Windows, qui vient de sortir, s’enrichit ainsi de Look Around.

Capture d’écran Plans Web sous Windows avec Microsoft Edge

Apple Plan (ou simplement Plans) est l’application de navigation et de cartographie proposée par Apple à tous ses utilisateurs. Elle est disponible sous macOS mais surtout sous iOS. Elle est bien entendu compatible avec les systèmes Apple CarPlay qui permettent d’utiliser Apple Plans (et d’autres applications de navigation) comme système GPS de votre voiture.

Elle est la concurrente directe de Google Maps sur les systèmes de la marque à la pomme où les deux applications sont disponibles. En effet, rappelons que Plans n’est pas disponible sous Android (pas encore ?). Cependant, Apple semble commencer à se dire qu’il serait bien de s’ouvrir au reste du marché, ainsi une version web compatible avec Windows a pu voir le jour.

Bien entendu, comme souvent avec la concurrence, les deux applications se piquent des fonctionnalités. On a ainsi pu voir Google Maps adopter un look plus proche de Plans que par le passé. En parallèle, Plans propose aujourd’hui de personnaliser ses itinéraires avec des étapes.

Apple a développé son propre service de StreetView

Les utilisateurs de Google Maps connaissent bien cette fonctionnalité. Autrefois appelée Google Street View, elle disposait d’ailleurs de sa propre application avant d’être directement intégrée au sein de Google Maps et Google Earth.

Très pratique, elle permet de visualiser un itinéraire comme si vous étiez sur place. Pour cela, des voitures et piétons équipés de caméras à 360° sillonnent les routes du globe, mais aussi les parcs d’attraction, les sentiers, les grands magasins, etc.

Il suffit ensuite sur Google Maps de mettre en place le calque StreetView pour accéder à ces millions d’images qui permettent de se promener n’importe où dans le monde (avec parfois des surprises). Cela permet aussi au navigateur de proposer une navigation à pied en réalité augmentée.

Chez Apple, il existe une fonctionnalité similaire. Elle se nomme Look Around (regarder autour) et elle est disponible sur iOS (pour iPhone et iPad) depuis 2019. Elle fonctionne comme le Street View de Google.

Capture d’écran Apple Plan sur iPad av ec Look Around

Pour l’activer, il faut cliquer sur le bouton avec la paire de jumelles. Elle n’est cependant pas disponible partout dans le monde. Une liste des pays et villes concernés est disponible sur le site d’Apple, on y trouve certaines villes américaines, du Canada, d’Australie et de Grande-Bretagne, mais aussi d’Europe (la France est bien représentée) et quelques autres points du globe.

Look Around arrive sur la version Web de Plans

Encore en bêta, la version web de Plans est accessible depuis un navigateur Web (Chrome, Firefox ou Edge) sous Windows uniquement. Elle ne dispose pas non plus de toutes les fonctionnalités de la version mobile. Cependant, il semble qu’Apple ait commencé à intégrer Look Around dans le service.

L’information a été publiée par 9To5Mac suite à la publication Threads de Chris Carley. Qui a découvert la fonctionnalité Look Around par hasard en visitant la version web de Plans.

Si l’utilisateur n’a aucune idée de quand cet outil a été déployé, 9To5Mac indique que cela fait environ une semaine (aux alentours du 11 décembre 2024).

Et en effet, lorsque l’on se rend dans les zones concernées par Look Around, l’icône avec la paire de jumelles apparaît et permet de lancer la fonctionnalité.

L’image s’affiche en petit en bas à gauche de la carte. Il est possible de changer l’orientation en glissant le pointeur de la souris sur la photo puis en maintenant le clic gauche enclenché et en faisant glisser dans la direction voulue.

Vous pouvez aussi agrandir l’image en cliquant sur l’icône contenant la double flèche, elle se mettra alors en plein écran. Cliquez à nouveau sur la double flèche pour la réduire ou sur Terminé pour la fermer.

La version web de Plans propose aujourd’hui l’exploration de la carte, la recherche d’une adresse ou d’un point d’intérêt ainsi que les guides de visite. Après Look Around, il reste encore la visualisation des bâtiments en 3D et d’autres outils pratiques à déployer. Et, surtout, il manque encore la possibilité de se connecter avec son compte Apple afin de récupérer ses données, transférer les trajets, etc.