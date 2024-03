iOS 18 : Apple Plans va enfin vous permettre de personnaliser vos itinéraires

Apple Plans est une alternative de choix pour les utilisateurs d’iPhone. L’application de cartographie devrait se renforcer sous iOS 18 en s’agrémentant d’une fonctionnalité réclamée depuis belle lurette. Comme le révèle MacRumors, Apple envisage de déployer les itinéraires personnalisés sur Plans. Le constructeur a transféré un fichier iOS 18 vers son back-end de cartes dont le nom est sans équivoque : CustomRouteCreation (création d’un itinéraire personnalisé).

Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera limitée au marché américain. Pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été dévoilée sur cette mise à jour. Selon toute vraisemblance, les utilisateurs pourront créer des itinéraires personnalisés en amont de leur trajet. Actuellement, ils peuvent seulement sélectionner des itinéraires présélectionnés par l’application et ajouter ensuite des étapes manuellement.

Apple Plans va vous permettre de personnaliser votre itinéraire en amont du trajet

En guise de personnalisation, ils peuvent simplement demander à Apple Plans d’éviter les péages et les autoroutes sur les suggestions de trajets générées. A l’avenir, il sera donc possible d’ajouter les étapes et les routes de votre choix en amont de votre périple. Vous avez un itinéraire fétiche que l’application ne propose pas ? Vous prévoyez un road trip ? Vous souhaitez passer par des routes bordées par de beaux paysages ? Vous souhaitez programmer plusieurs arrêts touristiques sur le trajet ?

Autant de choses que vous devriez pouvoir faire sur Apple Plans à l’avenir. Pour en avoir le cœur net, il faudra au moins patienter jusqu’au WWDC qui se tiendra du 10 au 15 juin 2024 à Cupertino. La conférence présentera les nouveautés notables d’iOS 18 qui s’annonce comme une mise à jour majeure. Apple devrait donc à cette occasion nous en dire plus sur les contours des trajets personnalisés sur Apple Plans.