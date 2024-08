Plans : l’application arriverait bientôt sur Android, Apple s’attaque à Google Maps

Plans bientôt sur Android ?

Depuis ses débuts tumultueux avec iOS 6, Plans, d’Apple, a parcouru un long chemin. La firme de Cupertino s’efforce de faire de son application de navigation un concurrent sérieux face à Google Maps, le leader incontesté du secteur.

Mais aujourd’hui, un vent de changement souffle sur l’application avec des rumeurs insistantes selon lesquelles Apple envisagerait de lancer une version Android de son application de cartographie.

Une ouverture inattendue vers Android

Historiquement, Apple a toujours réservé ses applications phares à ses propres appareils, garantissant ainsi une sorte d’écosystème fermé, exclusif. Mais les temps changent, et Apple semble prêt à adopter une nouvelle stratégie.

Avec environ 3,9 milliards d’utilisateurs Android dans le monde, cette expansion représenterait une opportunité majeure pour Apple d’étendre sa portée et de rivaliser directement avec Google Maps. Bien que la firme reste discrète sur ce projet, le simple fait d’envisager une telle ouverture témoigne de sa volonté de s’adapter aux besoins d’un public plus large.

Plans

D’ailleurs, Plans n’est pas en reste en matière d’innovations. L’application vient d’introduire des informations de transit en temps réel pour Tokyo, couvrant 20 lignes de train, de bus et de chemin de fer dans la région métropolitaine. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des horaires détaillés, ainsi qu’aux heures d’arrivée et de départ.

La mise à jour iOS 18 apporte, elle aussi, son lot de nouveautés. La fonction « Lieux enregistrés » permet de sauvegarder des destinations et d’y ajouter des notes personnelles. Il y aura aussi la possibilité de créer des itinéraires personnalisés, et des cartes topographiques détaillées pour tous les parcs nationaux américains. Il sera possible de planifier des randonnées hors ligne et rédiger des notes sur les sentiers, qui s’afficheront lors de leurs futures visites.

Autre nouveauté, Plans est devenu accessible depuis n’importe quel navigateur, à l’instar de Google Maps. Mais malgré ces avancées, Plans reste encore en deçà de Google Maps en termes de fonctionnalités globales.

Source