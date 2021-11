La vidéo virale d’un conducteur de Golf poursuivant une Tesla sur l’autoroute

La Tesla modèle 3 a l’avantage d’être capable de fournir des accélérations hors pair. Néanmoins, tous les conducteurs ne se sentent pas de faire du rodéo sur les autoroutes. Un permis c’est cher et long à retrouver. C’est peut-être ce que pense Raphaël, le conducteur de la vidéo. Mais sa nouvelle rencontre ne partage pas les mêmes priorités.

Une Golf TDI et une Tesla Model 3 – Crédits : Golf, Tesla

La Golf déboule une première fois par la droite, en lui coupant la route pour se rabattre devant lui, sur la bande de gauche. Pour montrer son mécontentement, Raphaël klaxonne et fait des appels de phares. Malheureusement, le conducteur de la Golf n’est pas d’humeur…

La vidéo

Un conducteur très sanguin

Pour répondre aux manifestations de Raphaël, le conducteur sanguin décide de donner une série de brusques coups de frein. Suffisamment dangereux pour effrayer Raphaël. Ni une ni deux, confiant des performances de la très populaire Tesla Model 3, il accélère brusquement et dépasse la Golf pour se mettre à l’abri plus a l’avant sur la route.

Malheureusement ce comportement audacieux et non soumis finit d’agacer le foufou de la pédale. C’est que la TDI avance aussi plutôt bien…. L’énervé rattrape alors la Model 3, puis l’intimide à coups de volants faisant mine de lui foncer dedans. Puis enfin devant, c’est l’occasion pour monsieur j’ai une Golf, de vérifier une fois plus le bon fonctionnement de ses freins. Jusqu’à l’arrêt. En plein milieu du trafic. Et à gauche bien sûr.

« Tu te crois le patron parce que tu as une Tesla ? »

Le voilà comme attendu qui sort et se dirige vers Raphaël avec la fierté d’un boxeur. Raphaël, dont nous ne verrons pas l’image, est accompagné de sa maman. Il accueillera les crachats et insultes à son égard et de sa maman avec passivité. Il attendra de pouvoir diffuser sa petite vidéo pour venger son ego. Merci Raphaël.

Source : autoplus