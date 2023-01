La voiture de Sony embarquera une PS5 à bord, mais affichera de la pub à l’extérieur pendant la conduite

Sony a dévoilé une nouvelle voiture électrique qui arrivera sur nos routes à partir de 2026. Si elle permettra de jouer à des jeux PS4 et PS5 (via le cloud gaming), l’Afeela affichera également des écrans sur les côtés extérieur, qui seront probablement prédisposés à afficher de la publicité.

Afeela © Sony, Honda

Annoncé la semaine dernière au CES 2023, le nouveau prototype de voiture intelligente de Sony et Honda permettra aux conducteurs de démarrer des jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 via ses écrans intérieurs. Mais Sony envisage peut-être également d’utiliser la voiture comme moyen de faire de la publicité à l’extérieur pendant que vous conduisez. Bienvenue dans le futur.

Afeela, le nouveau véhicule électrique intelligent annoncé par Sony et Honda, est conçue pour tirer parti à la fois de la technologie de pointe de Sony et des décennies de fabrication automobile d’Honda. Le résultat est un nouveau prototype de véhicule électrique sophistiqué bourré de technologie qui, selon Sony, arrivera dans les rues dans quelques années.

Afeela, la voiture de Sony qui va se transformer en panneau publicitaire sur roues

Vous ne pourrez pas simplement insérer un disque PS5 dans la voiture, car Afeela utilisera le cloud gaming pour permettre aux propriétaires et aux passagers de jouer aux jeux PS5 et PS4 en déplacement, à condition que vous disposiez d’un signal ou d’une connexion Internet décents. Vous pourrez également regarder des films et la télévision via les différents écrans à l’intérieur de la voiture.

Mais l’Afeela n’a pas que des écrans à l’intérieur. Elle dispose aussi d’un écran large, situé à l’extérieur. Sony appelle cela la barre multimédia et dit qu’elle permettra aux propriétaires d’afficher une variété de données, y compris la météo actuelle et le niveau de la batterie de la voiture, ainsi que différentes couleurs ou images. Yasuhide Mizuno, PDG de Sony Honda Mobility, explique qu’avec la barre multimédia, les propriétaires peuvent s’exprimer « en partageant divers types d’informations avec les personnes autour de la voiture ».

À lire : BMW i Vision Dee : un concept-car génial qui peut changer de couleur en quelques secondes

Tout cela est intrigant, mais lors de sa présentation au CES, Sony a brièvement affiché une publicité pour Spider-Man : No Way Home sur l’écran extérieur. La firme japonaise a indiqué à ses partenaires qu’ils pourraient créer des interactions « amusantes et excitantes » à l’aide de cette barre multimédia. Une forme de publicité, donc.

Sony et Honda disent que l’Afeela ne sortira pas avant 2026. Mais considérant à quel point les téléviseurs intelligents sont déjà criblés de publicités en 2023, nous ne sommes pas particulièrement excités à l’idée de voir des voitures couvertes d’écrans et de publicités sur leurs côtés. Nous verrons bien.