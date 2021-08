Lamborghini Countach : la supercar fait son retour 50 ans plus tard avec un modèle hybride

Avec sa dernière supercar, Lamborghini rend hommage à une de ses voitures les plus célèbres : la Countach. La Lamborghini Countach LPI 800-4 fait revivre un nom des années 1970, mais avec un groupe motopropulseur hybride moderne.

La Lamborghini Countach originale, dévoilée sous forme de concept-car au salon de l’automobile de Genève en 1971, a rendu le constructeur italien mondialement célèbre. La nouvelle Countach, dévoilée vendredi lors d’un événement organisé dans le cadre de la Monterey Car Week en Californie, célèbre le 50e anniversaire de ce lancement.

Lamborghini Countach – Crédit : Lamborghini

Le 800 dans le nom de ce véhicule en édition limitée fait référence à la puissance combinée maximale de 814 chevaux du moteur. De plus, le 4 du nom fait référence à sa transmission à quatre roues motrices. Comme nous l’avions pressenti, cette nouvelle Countach sera bien une hybride. En effet, elle possède un moteur V12 atmosphérique ainsi qu’un moteur électrique de 48V.

Elle emprunte beaucoup de lignes à l’originale et conserve également sa forme en coin. Les phares profilés, le petit nez, la carrosserie basse, les écopes d’air sur la plage arrière lui donnent une présence inimitable. Lamborghini a modernisé sa voiture puisqu’elle utilise désormais de la fibre de carbone pour le châssis et les panneaux de carrosserie, et pèse désormais 1 595 kg (à sec).

La Lamborghini Countach, une voiture rétro à l’extérieur et moderne à l’intérieur prévue pour 2022

La Lamborghini Countach accélère de 0 à 96 km/h en seulement 2,8 secondes. Et pour accélérer jusqu’à 200 km/h, il lui faut 8,6 secondes. La vitesse maximale atteint 354 km/h. Avec ces paramètres, le modèle n’est pas moins puissant que la Sian originale ou encore l’Aventador LP 780-4 Ultimate.

Lamborghini n’en produira que 112 à un prix de 2,64 millions de dollars l’unité et une livraison prévue pour le premier trimestre de 2022. Cela devrait rendre 112 amateurs de supercars très heureux. D’après la feuille de route progressive vers l’électrification au cours de la prochaine décennie, Lamborghini avait pourtant déclaré qu’il allait mettre la première voiture hybride grand public de la marque sur les routes en 2023. Le constructeur semble donc en avance sur son planning.

D’ici à la fin de 2024, Lamborghini a affirmé que l’ensemble de sa gamme sera électrifiée d’une manière ou d’une autre. Pour cela, le constructeur aurait l’intention d’investir 1,5 milliard d’euros dans le projet sur quatre ans. Dans la seconde moitié de la décennie, nous verrons donc son premier modèle entièrement électrique.

Source : Ubergizmo