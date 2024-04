Voiture électrique : un algorithme pourrait doubler la durée de vie des batteries

Des chercheurs ont mis au point un nouvel algorithme de recharge pour les batteries lithium ion, présentes dans les voitures électriques, les smartphones et de nombreux appareils. Les scientifiques affirment pouvoir doubler la durée de vie des batteries par cette méthode.

Crédit : Envato

En matière d’autonomie en voiture électrique, c’est une course qui ne s’arrête pas. Récemment, le constructeur de voitures électriques Nio dévoilait un abonnement pour l’intégration de batteries de 1000 kilomètres d’autonomie dans ses véhicules. Dans la même veine, l’entreprise chinoise Talent aurait mis au point une batterie permettant 2000 km d’autonomie en voiture électrique, encore non disponible au grand public.

Mais la course à l’autonomie cache un vilain défaut : la longévité. C’est là le principal inconvénient des voitures électriques, qui réside dans l’usure inévitable de leurs batteries. Certains alertent sur ce phénomène comme l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP), qui lançait cette semaine une pétition “pour mettre fin au futur des voitures jetables“. Heureusement cela pourrait changer, grâce à la trouvaille des chercheurs du Helmholtz-Zentrum et de l’université Humboldt de Berlin.

Une nouvelle méthode de recharge pour les batteries lithium-ion

L’algorithme de charge mis au point par les scientifiques allemands pourrait permettre d’allonger radicalement la durée de vie des batteries. Dans un article publié, les chercheurs expliquent que ce protocole de charge permettrait aux batteries lithium-ion de durer deux fois plus longtemps.

Il s’agirait de modifier la manière dont le chargeur délivre le courant aux matériaux à l’intérieur de la batterie. Cette nouvelle méthode rendrait les batteries beaucoup plus résistants, en leur permettant de conserver une capacité énergétique élevée, même après des centaines de cycles de décharge-recharge.

L’algorithme actuel délivre un courant constant. Cette méthode provoque des fissures dans la structure des électrodes, entraînant la dégradation de la batterie et la diminution de sa capacité de charge. Les chercheurs affirment qu’utiliser un courant pulsé, par à-coups, réglerait le problème. Il en résulterait une usure bien moindre, lui permettant de conserver ses propriétés énergétiques plus longtemps.

Préserver les batteries des voitures électriques, un défi écologique

Il s’agit là d’une avancée considérable, d’autant plus que nous dépendons de plus en plus de technologies alimentées par des batteries. Comme toute trouvaille scientifique, il faudra bien sûr attendre longtemps avant de voir son application potentielle dans l’industrie. Mais alors que certains qualifient la voiture de mirage écologique, ce genre d’innovation pourrait changer la donne.

Sur une planète aux ressources limitées, la préservation des batteries devient un enjeu majeur, alors qu’elles se trouvent désormais dans la plupart de nos appareils du quotidien. Samsung notamment l’a bien compris, en mettant en places des limites de charge dans ses smartphones, permettant d’allonger considérablement leur durée de vie.