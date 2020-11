L’année 2020 se résume en 16 mots, selon le dictionnaire Oxford

Chaque année, à la même période, le dictionnaire Oxford révèle le mot de l’année. Il s’agit du mot ou de l’expression qui a suscité le plus d’intérêt au cours des 12 derniers mois. Par exemple, le mot de l’année de 2012 était GIF (Graphics Interchange Format) puisque ce format d’image avait beaucoup gagné en popularité sur Internet. D’ailleurs, le mot de l’année n’est pas toujours un mot. En 2015, le dictionnaire Oxford n’avait pas révélé un mot, mais un émoji pour la toute première fois. C’était l’émoji qui pleure de rire et qui avait été le plus utilisé dans le monde au cours de l’année.

Le mot coronavirus – Crédit : Glen Carrie / Unsplash

Cette année, les experts du dictionnaire Oxford ont à nouveau analysé les données lexicales des derniers mois avant de présenter les « mots d’une année sans précédent ».

Covid-19, coronavirus, Black Lives Matter…

Est-ce réellement surprenant que l’année 2020 ne puisse pas être définie par un seul et unique mot ? Pas tant que ça finalement. En plus de la pandémie qui ravage le monde, d’autres évènements plus ou moins chaotiques ont marqué les derniers mois.

Comme l’a précisé le dictionnaire Oxford, « alors que notre processus du mot de l’année commençait et que ces données étaient analysées, il est rapidement devenu évident que 2020 n’est pas une année qui pourrait être parfaitement intégrée dans un seul mot de l’année ».

Les lexicographes d’Oxford ont alors décidé de manière inédite de résumer 2020 à l’aide de 16 mots. Voici ces mots et leur équivalent ou signification en français lorsque cela est applicable :

Bushfire : les incendies de végétation qui ont ravagé l’Australie ; Impeachment : procédure de destitution de Donald Trump, mot populaire en janvier ; Acquittal : l’acquittement de Donald Trump, mot populaire en février ; Coronavirus : ce nom est l’un des plus fréquemment utilisés dans la langue anglaise ; Covid-19 : nouveau mot apparu en 2020 qui a rapidement dépassé « Coronavirus » ; Lockdown : le confinement ; Social Distancing : distanciation sociale ; Reopening : la réouverture après le confinement ; Black Lives Matter : le mouvement militant contre le racisme dont l’expression a pris de l’ampleur en juin après le décès de George Floyd ; Cancel Culture : une sorte de boycott populaire sur Internet ; BIPOC : ce terme est utilisé pour décrire une personne de couleur ; Mail-In : le vote postal des élections américaines ; Belarusian : le biélorusse ; Moonshot : le nom de l’opération britannique pour dépister en masse la Covid-19 ; Superspreader : superinfecteur ; Net Zero : la neutralité carbone.

Source : BGR