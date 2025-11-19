L’app Apple Sports débarque dans plus de 20 pays européens

Passionné de sport et toujours en quête des dernières actualités ? Cette nouveauté devrait particulièrement attirer votre attention.

© Apple

L’application d’Apple vient bousculer les acteurs historiques du sport en direct

Alors que les fans de sport multiplient les applications pour suivre leurs équipes, Apple vient d’élargir discrètement l’un de ses services les plus pratiques : son app dédiée aux scores en direct. Longtemps cantonnée à quelques territoires, elle arrive désormais dans la quasi-totalité de l’Union européenne, changeant la donne pour des millions d’utilisateurs d’iPhone.

Cette extension massive place directement Apple sur le terrain des médias sportifs traditionnels. L’app est désormais activée dans plus d’une vingtaine de nouveaux pays, comme la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, la Grèce, la Croatie, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Hongrie, la Lettonie, le Luxembourg, le Norvège, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse et l’Ukraine. Elle offre en effet toutes les fonctions essentielles pour suivre un match : scores en direct, compositions, alertes personnalisées et classement de ligues selon vos préférences.

L’application d’Apple vient concurrencer les services sportifs traditionnels

Jusqu’à présent, beaucoup d’Européens s’appuyaient surtout sur des sites et des applications de journaux spécialisés pour consulter les résultats en temps réel. En France, l’app L’Équipe reste un réflexe bien ancré. Mais elle présente un inconvénient fréquent : l’apparition de publicités dès le lancement, ce qui retarde l’accès à l’information.

Avec Apple Sports déjà installée par défaut sur de nombreux iPhone, certains utilisateurs ont probablement déjà modifié leurs habitudes. L’expansion européenne de l’app pourrait produire un effet similaire sur la presse sportive locale, qui devra composer avec un nouveau concurrent de taille.

Pour le suivi en direct, Apple mise sur l’intégration au système iOS. Les scores peuvent s’afficher sans ouvrir l’application :

via les Activités en direct sur l’écran verrouillé,

dans la Dynamic Island pour les iPhone compatibles,

ou grâce à des widgets permettant de suivre une ligue ou une équipe depuis l’écran d’accueil.

Ces solutions s’adressent à ceux qui veulent garder un œil discret sur un match tout en utilisant leurs téléphones normalement.

La fonctionnalité qui fait encore défaut à Apple

Google propose une alternative depuis son app iOS avec une option très appréciée : l’épinglage flottant. En un tap, une petite bulle s’affiche au-dessus des autres applications, indiquant le score et le temps de jeu. Elle peut être déplacée librement et reste visible tant que l’écran est allumé. C’est un mode de suivi particulièrement immersif qui, pour l’instant, n’a pas d’équivalent chez Apple.

La firme limite en effet l’affichage aux écrans verrouillés ou à Dynamic Island. Une option d’affichage flottant similaire à celle de Google pourrait offrir un suivi encore plus fluide et sans interruption.

Source : AppleInsider