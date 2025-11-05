La nouvelle fonction de traduction d’Apple débarque en Europe

Crédit : Holiak / Freepik

La traduction en direct fait enfin son entrée en Europe

Après de longs mois d’attente et de doutes liés aux règles du Digital Markets Act, Apple annonce enfin une bonne nouvelle : la traduction en direct arrive sur les AirPods Pro et AirPods 4. Cette fonction très attendue fera ses débuts dans l’Union européenne le mois prochain, grâce à la mise à jour iOS 26.2, disponible d’abord pour les développeurs. Elle sera réservée aux iPhone 15 Pro et aux modèles les plus récents. Ces appareils sont les seuls capables de gérer la puissance nécessaire à cette nouvelle technologie.

La fonction Live Translation d’Apple a été présentée pour la première fois lors de la conférence WWDC. Dès lors, elle avait suscité beaucoup d’enthousiasme, puisqu’elle permet d’entendre, en temps réel, la traduction d’une conversation directement dans les écouteurs. Les utilisateurs américains y ont déjà accès depuis septembre, mais en Europe, le lancement avait été repoussé à cause des règles strictes du DMA et de questions liées à la voix et à l’intelligence artificielle.

Aujourd’hui, l’attente est terminée. Apple a levé les dernières barrières et s’apprête à proposer cette fonction sur le Vieux Continent.

Comment ça marche ?

Le système Live Translation fonctionne avec les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4, à condition qu’ils soient reliés à un iPhone compatible. Une fois la mise à jour installée, un nouvel onglet appelé “Live” s’affiche sur l’écran d’accueil dans l’application Traduire de l’iPhone.

Pour commencer une traduction, il suffit d’appuyer sur les deux écouteurs ou d’ouvrir une conversation depuis l’application. Vous entendez alors la traduction dans vos AirPods. Le texte traduit s’affiche aussi sur l’écran de votre téléphone. Votre interlocuteur peut donc lire votre réponse traduite directement sur votre iPhone. Plusieurs langues sont prises en charge, notamment le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le portugais, l’italien, le japonais, le coréen et le chinois (mandarin simplifié et traditionnel).

Selon les premiers tests, il y a parfois un petit décalage entre la phrase originale et sa traduction, mais le rendu est globalement très bon. Même si la conversation n’est pas encore totalement naturelle, cette fonction est déjà très utile pour échanger dans un contexte international, lors d’un voyage ou encore pour apprendre une langue étrangère.

Il est utile de mentionner que la fonction Live Translation sera gratuite pour tous les appareils compatibles. Aucun abonnement n’est nécessaire. Il suffira simplement d’installer la mise à jour pour profiter de cette nouveauté.

Source: mac4ever