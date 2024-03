L’Apple Vision Pro sortira bientôt en France, un gros indice découvert

Alors que l’Apple Vision Pro fait grand bruit outre-Atlantique, il n’est toujours pas disponible en France. Mais cela ne devrait plus trop tarder selon un indice probant repéré dans le code du système d’exploitation visionOS.

Cela fait déjà plus d’un mois que l’Apple Vision Pro est disponible sur le marché américain. Ce nouveau casque de réalité mixte fait couler beaucoup d’encre. Certains apprécient son interface en trois dimensions qui permettent aux applications de s’émanciper des frontières d’un écran. D’autres sont plus sceptiques, pointant notamment sa propension à se fissurer, son rapport qualité-prix insuffisant ou son manque criant d’applications.

Pour le moment, les consommateurs français n’ont toutefois pas pu en faire l’expérience eux-mêmes. Et pour cause, l’ordinateur spatial de la pomme n’est pas encore disponible officiellement dans nos contrées même si certains détaillants le proposent déjà en ligne. Bonne nouvelle pour les technophiles, son lancement ne devrait plus trop tarder !

Apple Vision Pro : vers une sortie imminente en France

En s’aventurant dans le code de visionOS, le système d’exploitation du casque, MacRumors a fait une découverte intéressante. Uniquement disponible aux Etats-Unis, le Vision Pro prend seulement en charge l’anglais pour le moment. Or plusieurs références à d’autres langues ont été mises au jour par nos confrères. Voici les configurations de clavier virtuel en cours de développement :

Cantonais traditionnel

Chinois simplifié

Anglais (Australie)

Anglais (Canada)

Anglais (Japon)

Allemand

Japonais

Coréen

Anglais (Singapour)

Anglais Royaume-Uni)

Français (Canada)

France (France)

Dès lors, on peut s’attendre à une arrivée imminente de l’ordinateur spatial dans nos contrées. En début d’année, l’analyste Ming-Chi Kuo avait d’ailleurs suggéré qu’Apple pourrait lancer son casque sur d’autres marchés avant l’édition 2024 du WWDC programmée pour juin. Les indices repérés dans le code semblent accréditer les révélations de Kuo.

Apple s’affaire actuellement à fignoler ses claviers virtuels pour pouvoir s’adapter à ses futurs clients dispersés autour du globe. En attendant d’en savoir plus sur le lancement, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet dédié au Vision Pro.