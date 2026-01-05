L’aspirateur-laveur numéro 1 des ventes bradé à 359 € au lieu de 999 € sur Amazon !

À 359 € au lieu de 999 €, le Lefant M3 Max affiche une chute de prix spectaculaire sur Amazon. Un robot aspirateur-laveur ultra-équipé, pensé pour les grandes surfaces et les foyers avec animaux, qui s’impose actuellement comme le n°1 des ventes.

Le marché des robots aspirateurs-laveurs est devenu extrêmement concurrentiel, avec des modèles toujours plus complets, mais souvent très chers. Le Lefant M3 Max se positionne justement sur ce segment premium, puisqu’il propose une fiche technique qui rivalise avec des références parfois bien plus onéreuses.

À ce tarif, difficile de ne pas s’y intéresser : navigation LiDAR avancée, station multifonction autonome, serpillières rotatives relevables et une puissance d’aspiration impressionnante. Une offre particulièrement intéressante pour ceux qui cherchent un robot vraiment autonome, capable de gérer le nettoyage du sol sans nécessiter d’intervention.

Un robot aspirateur-laveur taillé pour les grandes surfaces et les maisons avec animaux

Le Lefant M3 Max repose sur une navigation laser dToF à 360°, complétée par des capteurs PSD et le système Freemove 3.0, pour cartographier précisément le logement et éviter efficacement les obstacles, même dans des environnements encombrés ou peu éclairés. Il gère la cartographie multi-étages, planifie ses trajets intelligemment et évite les passages inutiles.

Côté nettoyage, il combine une puissance d’aspiration de 20 000 Pa et un système de double serpillière rotative à 200 tours/minute, capable de s’attaquer aux taches incrustées. Les serpillières se relèvent automatiquement de 9 mm lors de la détection d’un tapis, ce qui permet d’enchaîner aspiration et lavage sans risque de mouiller les textiles. Un vrai plus pour les logements avec sols durs et tapis.

La station multifonction automatise presque entièrement l’entretien : vidange du bac, séchage des serpillières, stérilisation à chaud et gestion intelligente de l’eau. Avec son bac de 3,5 L, le robot peut fonctionner jusqu’à 8 semaines sans intervention, tandis que son autonomie annoncée de 220 minutes lui permet de couvrir jusqu’à 220 m² en une seule charge.

Pourquoi c’est un excellent bon plan

À 359 € au lieu de 999 €, le Lefant M3 Max propose un rapport qualité/prix extrêmement agressif, surtout pour un robot aspirateur-laveur aussi complet. À ce niveau de prestation, les tarifs dépassent habituellement largement les 600 ou 700 euros.

Entre sa forte autonomie, sa puissance adaptée à toutes les situations et sa station quasi autonome, c’est une opportunité rare pour s’équiper d’un robot haut de gamme à prix cassé. Clairement, l’un des bons plans les plus impressionnants du moment.