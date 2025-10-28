Le robot tondeuse numéro 1 des ventes à 799 € au lieu de 1199 € sur Amazon, profitez-en vite !

Numéro 1 des ventes sur Amazon, le robot tondeuse MOVA 1000, pensé pour entretenir jusqu’à 1 000 m², profite en ce moment même d’une remise de 400 € qui le rend particulièrement attractif.

Les robots tondeuses s’imposent petit à petit comme la solution idéale pour garder sa pelouse impeccable sans lever le petit doigt. En quelques années, ils ont gagné en précision, en autonomie et en facilité d’utilisation. Les modèles les plus récents misent sur la navigation intelligente, la reconnaissance d’obstacles et la gestion de zones pour rendre le jardinage presque totalement autonome.

Le modèle MOVA 1000 s’inscrit justement dans cette nouvelle génération d’appareils. Il s’adresse à ceux qui veulent profiter d’un extérieur entretenu sans avoir à se soucier de la corvée de la tonte, tout en bénéficiant d’une technologie fiable et complète à un prix désormais abordable.

À lire également : notre guide des meilleurs robots tondeuses

Le MOVA 1000 : un robot tondeuse complet et intelligent

Avec sa cartographie 3D-LiDAR, le MOVA 1000 détecte chaque relief et contour du jardin pour une coupe uniforme, même sur les terrains complexes. Son installation sans fil périmétrique permet une mise en route rapide. Il n’y a pas besoin d’enterrer quoi que ce soit, le robot, car apprend seul les limites de votre terrain. Les roues tout-terrain et la coupe en U garantissent une tonte efficace tandis que l’évitement intelligent empêche tout risque de collision avec les obstacles.

L’appareil se contrôle directement depuis l’application mobile MOVA et vous permet de planifier les cycles de tonte, de surveiller l’état de la batterie ou d’ajuster la hauteur de coupe à distance. Son système de chargement rapide complète l’ensemble pour une remise en service rapide entre deux sessions.

Découvrir l’offre

Un bon plan à saisir dès maintenant

Affiché 799 € au lieu de 1 199 € sur Amazon, le MOVA 1000 combine des performances premium et un tarif rarement vu sur cette gamme. C’est le moment idéal pour passer au jardinage connecté et dire adieu à la tondeuse manuelle avant le retour du printemps !