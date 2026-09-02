Android Auto 17.6 est disponible : la grande refonte se rapproche

Android Auto 17.6 commence à se déployer via le Play Store. Cette nouvelle version prépare le terrain pour la refonte majeure qui se prépare. Signe qui ne trompe pas, Google commence à délaisser l’ancien logo bleu d’AA au profit d’un logo vert plus arrondi.

Deux semaines après l’arrivée d’Android Auto 17.5, la nouvelle version commence déjà à pointer le bout de son nez. Android Auto 17.6 se déploie progressivement via le Google Play Store. Si vous n’y avez pas encore accès par la voie officielle, vous pouvez aussi l’installer manuellement en récupérant son fichier APK ici.

En marge des habituels correctifs de bugs et optimisations de performances, cette mouture introduit le nouveau logo du système embarqué. Celui-ci abandonne le bleu de l’ancienne icône au profit du vert et adopte un design légèrement plus arrondi, donnant à l’ensemble une apparence plus moderne.

Android Auto has gone green and has a tweaked shape as of version 17.6.



New vs old icons attached.



APK: https://t.co/dH78gue6tE pic.twitter.com/30Z5RxRbK4 — Artem Russakovskii (@ArtemR) September 1, 2026

Android Auto dévoile son nouveau logo dans la version 17.6

Pour le moment, le nouveau logo apparaît seulement à certains endroits, notamment dans le sélecteur d’applications d’Android. Les paramètres d’AA se parent également d’une touche verte. Ce changement d’identité visuelle n’a rien d’anodin : il intervient alors que Google prépare une refonte majeure d’Android Auto, annoncée en mai dernier.

Celle-ci est censée moderniser sensiblement l’expérience à bord. Android Auto adoptera notamment Material 3 Expressive. Au menu : des polices plus expressives, des animations plus fluides et une interface capable de mieux s’adapter aux différentes formes et tailles des écrans d’infodivertissement. Cette refonte marquera aussi l’arrivée des widgets sur l’écran d’accueil. Vous pourrez notamment afficher la météo, ajouter des raccourcis vers vos contacts favoris ou encore intégrer une commande permettant d’ouvrir votre porte de garage.

Google prévoit également de revoir en profondeur l’expérience de navigation sur Google Maps. Avec Immersive Navigation, les utilisateurs bénéficieront d’une vue en 3D qui affichera les bâtiments, les ponts et les infrastructures routières, tout en mettant davantage en évidence les voies, feux de circulation et panneaux d’arrêt ; l’objectif étant de “vous aider à négocier les virages délicats et à vous insérer dans la circulation en toute confiance”.