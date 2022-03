Le cerveau humain actif après la mort, la première photo du télescope James Webb, la DeLorean Lego dévoilée, c’est le récap’ de la semaine￼

Une semaine encore riche en news, et comme tous les dimanches, on fait le point sur les infos qui auraient pu vous échapper ! Alors que le scalper Jack Bayliss considère qu’être propriétaire d’une PS5 « est un luxe », des neuroscientifiques ont pu analyser le cerveau humain d’un homme mourant et LEGO a levé le voile sur son immense DeLorean. Ces derniers jours, nous avons également découvert les premières images enregistrées par le télescope James Webb, et le chercheur Hanno Böck a mis le doigt sur plusieurs clefs de sécurité mal conçues.

Que se passe-t-il dans le cerveau humain après la mort ?

Si les scientifiques ne tirent pas encore de conclusion définitive, une première étude publiée dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience a permis à des neuroscientifiques d’enregistrer pour la première fois les ondes cérébrales d’un homme plusieurs secondes après sa mort. Grâce à la machine EEG qui mesurait l’activité électrique du cerveau, la recherche a révélé que le cerveau humain du patient mâle est resté actif de longues secondes après son décès.

La première observation scientifique d’une expérience de mort imminente – Crédits : Pixabay

Il se mue en PNJ et échappe à la vigilance d’un envahisseur dans Elden Ring

L’utilisateur de Reddit xdc_lis a fait preuve d’inventivité pour tromper son envahisseur dans Elden Ring. Alors qu’il était la cible d’un adversaire, le joueur s’est déguisé en PNJ et a ainsi berné son envahisseur qui n’y a vu que du feu. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la vidéo de cette technique originale.

Une technique originale pour se jouer d’un envahisseur – Crédits : From Software / u/xdc_lis

PS5 : le scalper Jack Bayliss ne manque pas de culot

Jack Bayliss est un scalper connu pour vendre sa science du scalping via son service Aftermarket Arbitrage. Le jeune homme de 24 ans assume profiter de la forte demande de PS5 liée à la pénurie de semi-conducteurs et a profité d’une interview accordée à la BBC pour déclarer « Être privé de PS5 n’est pas une souffrance, en avoir une est un luxe ». Une phrase culottée, d’autant que le scalper se tient au moment de l’interview devant un mur entier de PS5…

Une flopée de PS5 rachetées par des scalpers – Crédit : The Lab

Des clés cartographiques mal conçues…

Le chercheur Hanno Böck vient de faire une découverte surprenante suite à une enquête menée sur des clefs de sécurité mal conçues et donc « cassables ». Son étude a permis de constater que les performances douteuses d’une flopée de clés cryptographiques empêcheraient le trafic Web, les shells et autres connexions en ligne de certains de nos ordinateurs d’être correctement sécurisés.

Une enquête a récemment découvert une flopée de clefs de sécurité aux performances douteuses (illustration) – Crédits : Wikimedia

Le télescope James Webb dévoile sa première sublime photo

Le télescope James Webb a enregistré un premier cliché spectaculaire de l’étoile isolée HD 84406, utilisée comme cible de référence par les chercheurs. La photo est magnifique et les scientifiques de la NASA ont été bouleversés par ces images qui dépassent largement leurs attentes. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir la fabuleuse prise de vue de l’étoile par le télescope spatial.

Prise de vue de HD 84406 par le télescope James Webb – Crédits : NASA

La DeLorean de Retour vers le futur dévoilée par LEGO

LEGO a enfin levé le voile sur sa nouvelle version de la DeLorean, baptisée « Machine à Voyager dans le temps LEGO® – Retour vers le Futur » et qui sera disponible dès le 1er avril 2022 pour 169,99 euros. La boîte contiendra 1872 pièces et deux minifigs à l’éfigie de Doc Brown et Marty McFly. La DeLorean LEGO sera immense puisqu’elle mesure 35,5 cm de long pour 19 cm de large et 11 cm de haut une fois montée.

DeLorean LEGO – Crédit : LEGO

Nos tests et dossiers de la semaine

Xiaomi 12 Pro : un smartphone de qualité qui reste un peu trop cher

Techniquement, le Xiaomi 12 Pro est réussi : on adore son grand écran Amoled et son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, la puissance du processeur, la charge ultra rapide ou encore la qualité photo. Toutefois, pour 1099 euros, on regrette que le smartphone chauffe en usage intensif et une fois de plus l’absence de port microSD et prise jack. Si son design est sympa et son boîtier plutôt fin, on aurait préféré que Xiaomi évite le plastique pour le dos de l’appareil.

le Xiaomi 12 pro est livré avec une coque de protection et un chargeur 120 W.

7/10 pour le Robot Vacuum Mod 2S de Xiaomi

Le robot Vacuum Mod 2S est un modèle intéressant, notamment grâce à son très bon rapport qualité/prix. Il aspire très bien, son autonomie est correcte, et sa navigation est impeccable et précise grâce au lidar. La capacité du bac poussière est un peu légère et l’application mobile perfectible, mais pour moins de 300 euros, Xiaomi propose ici un produit tout à fait digne d’être considéré.

Crédit Frédéric Monflier

Les pouvoirs étranges et parfois inutiles de certains super-héros

Même si l’on est habitué aux pouvoirs incroyables des super-héros populaires et que l’on a tous rêvé d’avoir le talent de certains, il existe également de nombreux personnages dotés de capacités plutôt étranges, gênantes ou parfois carrément inutiles. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir la liste des pires pouvoirs que l’on trouve dans les comics ou dans les productions audiovisuelles.

