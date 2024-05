Le Galaxy Z Flip 6 aurait une batterie plus puissante avec une dose d’IA

Samsung Galaxy Z Flip 5 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les amateurs de smartphones pliables attendent avec impatience l’été pour découvrir la nouvelle génération de Samsung. Pour le moment, peu d’informations ont été dévoilées sur le successeur du Galaxy Z Flip 5. Alors qu’on se rapproche de plus en plus de son lancement, on en sait désormais plus sur la capacité de sa batterie grâce aux tests FCC (Federal Communications Commission).

Pour rappel, ces tests permettent de vérifier que l’appareil respecte certaines normes. Les constructeurs doivent forcément s’y plier pour pouvoir vendre leurs smartphones outre-Atlantique. Après avoir farfouillé dans la base de données FCC, MySmartPrice révèle que le smartphone pliable sera équipé d’une batterie à deux cellules (1097 mAh et 2790 mAh).

Galaxy Z Flip 6 : vers une plus grosse batterie

Autrement dit, le Galaxy Z Flip 6 bénéficiera d’une batterie de 4000 mAh (capacité nominale de 3887 mAh). A titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 5 disposait d’une batterie de 3700 mAh (capacité nominale de 3591 mAh). Il y aurait donc une légère amélioration sur cet aspect. Reste à voir si cela permettra d’étendre l’autonomie. D’après nos tests, le Galaxy Z Flip 5 dispose d’une autonomie d’environ 12 heures et 30 minutes en streaming vidéo.

Une fonctionnalité nommée “Battery AI” serait également au menu des prochains smartphones pliables de Samsung, rapporte Wccftech. Celle-ci permettrait de gagner jusqu’à 10 % d’autonomie en plus, une nouveauté bienvenue. En revanche, il n’y aurait pas d’amélioration sur la charge rapide qui resterait coincée à 25 W.

Au niveau des performances générales, le Galaxy Z Flip 6 serait aussi puissant que le Galaxy S24 Ultra selon un benchmark Geekbench dévoilé en avril. D’autres informations vont forcément fuiter ces prochaines semaines. De quoi patienter jusqu’à l’évènement Galaxy Unpacked qui devrait se tenir le 10 juillet à Paris. Outre la nouvelle série de pliables, Samsung pourrait en profiter pour présenter la bague connectée Galaxy Ring.