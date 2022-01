Le Livre de Boba Fett fait référence au pire film Star Wars

Une référence pour le moins inattendue ! – Crédit : Lucasfilm

Le Livre de Boba Fett poursuit sa diffusion sur Disney+. Cette série, centrée sur le chasseur de primes, permet d’en savoir plus sur le mystérieux personnage. Le troisième épisode montre un Rancor domestique. Une créature plutôt hideuse et repoussante mais très amicale lorsque dressée. Mais cette aventure a été l’occasion de faire une référence au pire film Star Wars. Ce film, destiné à la télévision, c’est le Holiday Special que même l’interprète de C-3PO déteste ! Autant dire que les spectateurs ne s’attendaient pas forcément à un tel clin d’œil. On imagine que les scénaristes voulaient s’amuser un peu.

Attention. Les lignes à suivre dévoilent l’intrigue du troisième épisode du Livre de Boba Fett.

Une référence subtile glissée par Boba Fett

La première apparition de Boba Fett dans Star Wars – Crédit : Lucasfilm

Un Rancor de compagnie, c’est une drôle d’idée. Pourtant, Le Livre de Boba Fett dévoile une créature domestiquée par un personnage joué par Danny Trejo, comédien légendaire et fétiche de Robert Rodriguez. Le cinéaste étant à la tête de la série, cette présence surprend peu ! Et dans l’épisode 3, le chasseur de primes noue un lien avec le Rancor, décrit comme très complexe sur le plan émotionnel.

En suivant les bonnes instructions, il est même possible d’en chevaucher un. Boba Fett souhaite monter sur le Rancor et annonce au dresseur qu’il a « chevauché des bêtes dix fois plus grosses ».

Une référence subtile au Holiday Special, première apparition de Boba Fett dans l’univers Star Wars. Diffusé sur CBS en 1978, il s’agit du pire film de la franchise, renié par George Lucas lui-même. Il faut dire que le long-métrage se montre gênant, cheap, très peu drôle et mal dirigé.

Lors d’une séquence animée, les spectateurs découvrent Boba Fett. Le court-métrage, disponible sur Disney+, montre le personnage en train de chevaucher une énorme créature similaire à un dinosaure. On imagine forcément que le chasseur de primes fait référence à ce passage dans Le Livre de Boba Fett. Il s’agit d’une bête dix fois plus grosse que le Rancor !

On attend confirmation des équipes !

Source : WGTC