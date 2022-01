Le Livre de Boba Fett : un personnage de The Mandalorian apparaît dans l’épisode 3

Le Livre de Boba Fett, la nouvelle série Star Wars de Disney+, glisse des caméos dans ses épisodes. Avez-vous vu le caméo de l’épisode 3 de la série ? Un personnage de The Mandalorian a effectivement fait une courte apparition.

Attention, cet article contient des spoilers si vous n’avez pas encore vu le troisième épisode de la série Le Livre de Boba Fett disponible sur Disney+.

Après l’énorme succès rencontré par les deux premières saisons de The Mandalorian, le célèbre chasseur de primes Boba Fett a aussi eu droit à sa propre série. Le premier épisode du Livre de Boba Fett est sorti le 29 décembre dernier. Le troisième a été diffusé hier matin sur Disney+. Le Livre de Boba Fett n’est pas la suite de The Mandalorian dont la troisième saison est en production. Nous vous avons effectivement présenté les différences entre les deux séries Disney+.

Le Livre de Boba Fett – Crédit : Disney+

La nouvelle série est centrée sur Boba Fett joué par Temuera Morrison et ses efforts pour reprendre l’empire du crime laissé par Jabba le Hutt. Le Livre de Boba Fett a eu du mal à convaincre les fans dès le premier épisode, mais la série se rattrape progressivement avec le deuxième et maintenant le troisième épisode. À l’instar des deux premiers épisodes, un caméo s’est discrètement glissé dans l’épisode 3. Un personnage de The Mandalorian est soudainement apparu dans une scène.

À lire aussi > Le Livre de Boba Fett fait référence au pire film Star Wars

Peli Motto apparaît dans un flashback de l’épisode 3 du Livre de Boba Fett

L’épisode 3 du Livre de Boba Fett comprend une partie flashback durant laquelle Boba Fett se rend à Mos Eisley, une ville de la planète Tatooine. Il s’y rend pour discuter avec le Syndicat pyke, un groupe de vendeurs d’épices hors-la-loi. Une scène de ce flashback montre des casques de Stormtroopers plantés sur des piques comme on en a déjà vu dans The Mandalorian.

En arrière-plan de ces casques se trouve un personnage qui marche nonchalamment accompagné de droïdes. Les fans ont immédiatement remarqué que ce n’était pas un personnage quelconque, mais bel et bien Peli Motto de The Mandalorian. Peli Motto est une mécanicienne interprétée par Amy Sedaris. Elle est une alliée de confiance de Din Djarin dans la série.

Peli Motto est apparue pour la première fois dans l’épisode 5 de la première saison de The Mandalorian. Très appréciée par les fans, elle est revenue dans deux épisodes de la saison 2. C’est d’ailleurs elle qui a envoyé Din Djarin à la recherche de Cobb Vanth, ce qui a permis la rencontre entre Din et Boba Fett. Le caméo de Peli Motto pourrait indiquer que le personnage jouera un rôle important dans la série. Elle pourrait même rencontrer Boba Fett et lui indiquer où trouver sa vieille armure. Nous en saurons davantage dans les prochains épisodes.

Source : Screen Rant