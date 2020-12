Le Monarch MK4, premier tracteur électrique autonome au monde

L’agriculture a énormément évolué avec les dernières avancées technologiques. Entre la chimie, génétique, et la robotique, elle est l’un des secteurs qui a connu énormément d’évolutions sur ses procédés ces dernières décennies. L’avènement de la conduite autonome, bien qu’intrinsèque au secteur automobile, va également apporter sa pierre à l’édifice de la transformation du secteur primaire. En effet, le tracteur autonome a le vent en poupe, et Monarch Tractors vient de révéler son premier modèle destiné au grand public. Le premier au monde.

Le Monarch MK4. Crédits : Monarch Tractors.

Après le T-Ractor, imaginé par des designers coréens en 2012, et plus récemment le X Tractor de Kubota, voici le Monarch MK4 par Monarch Tractor. La firme américaine spécialisée dans les véhicules agricoles vient de lever le voile sur son nouveau bijou. Il s’agit du premier tracteur de série 100% électrique, autonome et intelligent. Le tracteur a été conçu en anticipant les contraintes de l’agriculture moderne comme les changements de climat et la sécurité. Ce nouveau véhicule a pour but de faciliter la vie des agriculteurs tout en réduisant les coûts et les émissions de CO2.

Monarch MK4 : des technologies embarquées révolutionnaires pour l’agriculture

On parle donc ici d’un tracteur à zéro émission de CO2. Il peut également servir de véhicule tout terrain de type quad, et de générateur électrique. Le tracteur peut fonctionner avec ou sans conducteur et être programmé pour accomplir des tâche précises. Il peut même être programmé pour suivre l’agriculteur, par exemple, un peu à la manière d’un drone. Des caméras disposant d’un angle de 360 degrés sont également de la partie. Enfin, le véhicule propose également une protection contre les retournements et les collisions.

Il dispose également de fonctionnalités d’analyse et de deep learning, et est équipé d’un disque dur de 240GB. Il est possible de collecter et d’analyser des données quotidiennes sur les plantations et leur état, et d’anticiper par exemple la date idéale de récolte. Une fonctionnalité qui va sans aucun doute faciliter grandement la vie des agriculteurs. Le potentiel de l’intelligence artificielle, et notamment du deep learning sur ce secteur laisse en effet rêveur. « Monarch inaugure la transformation numérique de l’agriculture avec une intelligence, une technologie et des fonctionnalités de sécurité sans précédent » a déclaré Praveen Penmetsa, PDG de Monarch Tractors. L’avenir de l’agriculture semble radieux.

Source : Digital Trends