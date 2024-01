Voiture électrique à 100€/mois : le leasing victime de son succès, tout le monde ne pourra pas en profiter

© Envato

Le gouvernement préparait l’arrivée du leasing social depuis de longs mois. C’est désormais une réalité. Une plateforme baptisée Mon leasing électrique vient tout juste d’ouvrir en ligne. Celle-ci permet de tester son éligibilité à la voiture électrique à 100 euros par mois et déposer une première demande. Tout le monde ne peut toutefois pas y prétendre.

Le revenu fiscal de référence par part doit être inférieur à 15 400 euros. Pour espérer obtenir le leasing social, les candidats doivent en outre habiter à plus de 15 km de leur lieu de travail et s’y rendre avec leur véhicule personnel. Autres profils acceptés : les personnes qui font plus de 8000 km/an en voiture dans le cadre de leur profession.

Preuve du vif intérêt suscité par le dispositif, plus d’un million de connexions ont déjà été enregistrées sur la plateforme depuis son lancement, se félicite Agnès Pannier-Runacher.

80 000 demandes déposées sur la plateforme Mon leasing électrique

Interrogée par La Tribune, la ministre de la Transition énergétique révèle en outre que “plus de 80 000 personnes ont demandé à être recontactées lorsque les premiers contrats seraient prêts”. “Nous avions effectivement réservé 25 000 véhicules et je peux vous dire que j’ai recontacté les constructeurs”, ajoute la ministre sur franceinfo.

Il s’agit seulement de préinscriptions, aucune commande ferme n’ayant été signée pour le moment. Tout le monde ne pourra pas profiter d’une voiture électrique à moindre coût cette année puisque “seulement” 25 000 véhicules seront disponibles pour les heureux élus. Pour rappel, chaque location est financée à hauteur de 13 000 euros par l’Etat. S’il n’y a pas d’apport, le leasing s’étalera sur trois ans, renouvelables une fois.

Vous ignorez encore si vous êtes éligible ? Sachez qu’un simulateur a été mis en place pour vous faciliter la vie. Consultez sans plus tarder notre article dédié au leasing social pour en avoir le cœur net.