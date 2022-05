Le PC Asus Zenbook Duo à moins de 700€ pour les French Days chez Rue du Commerce

Ce sont les French Days chez Rue Du Commerce, et pour l’occasion, l’enseigne frappe fort, particulièrement au rayon des PC portables. Elle propose par exemple une réduction exceptionnelle de 150€ sur le PC Asus Zenbook Duo UX481FA-HJ039T. Celui-ci se retrouve alors à seulement 699,99€ au lieu de 849,99€.

Vous économisez donc 150€ sur l’achat de votre ordinateur portable, et ce n’est pas n’importe quel ordinateur ! Le Zenbook Duo UX481FA-HJ039T propose en effet de nombreux avantages parmi lesquels un double écran tactile de 14” Full HD. Le Zenbook Duo propose en effet un écran secondaire Asus ScreenPad Plus coordonné avec l’écran principal. Il vous apporte ainsi plus de productivité, plus de créativité et plus de confort pour votre travail et vos loisirs.

Sur sa fiche technique, on trouve également un processeur Intel Core i5-10210U, 8Go de RAM, 512Go de stockage SSD M.2 PCIe, des charnières Ergolift, un écran Full HD NanoEdge et 4 haut-parleurs.

Très performant, le Zenbook Duo vous propose ainsi un processeur multi-coeurs et peut supporter toutes vos applications, que ce soit sur votre écran principal comme sur votre écran secondaire. Il offre également un écran sans bordure pour plus d’immersion et de confort visuel. Côté son, il fait mouche une nouvelle fois et propose un son puissant et sans distorsion grâce à l’accompagnement spécial des experts audio Harman Kardon.

Des Vivobook disponibles à partir de 450€

Ce PC portable n’est pas le seul à être à prix mini pendant les French Days sur le site de Rue du Commerce. On a également trouvé plusieurs modèles de PC Asus Vivobook à prix réduit.

En vous rendant dès maintenant chez Rue du Commerce, vous pouvez ainsi profiter de :

-100€ de réduction sur le Vivobook R415EA-EK1155W à 449,99€ au lieu de 549,99€ (14” FHD 220 Nits, Intel Core i3-1115G4, Intel Graphics UHD, RAM 8Go, SSD 256Go, Windows 11).

à 449,99€ au lieu de 549,99€ (14” FHD 220 Nits, Intel Core i3-1115G4, Intel Graphics UHD, RAM 8Go, SSD 256Go, Windows 11). -100€ sur le Vivobook R515EA-BQ946T à 499,99€ au lieu de 599,99€ (15” FHD, Intel Core i3-1115G4, SSD 512Go, RAM 8Go, Intel UHD Graphics, Windows 10).

à 499,99€ au lieu de 599,99€ (15” FHD, Intel Core i3-1115G4, SSD 512Go, RAM 8Go, Intel UHD Graphics, Windows 10). -200€ sur le Vivobook S515JA-BQ2336W à 799,99€ contre 999,99€ (15” FHD, Intel Core i7-1065G7, SSD 1To, RAM 16Go, Intel Iris Plus, Windows 11).

à 799,99€ contre 999,99€ (15” FHD, Intel Core i7-1065G7, SSD 1To, RAM 16Go, Intel Iris Plus, Windows 11). -100€ sur le Vivobook Pro 15 OLED S3500PA-L1058T à 799,99€ au lieu de 894,99€ (15” OLED FHD 400 Nits, Intel Core i5-11300H, SSD 512Go, RAM 8Go, Intel Iris Xe, Windows 10) avec le code OLED100

à 799,99€ au lieu de 894,99€ (15” OLED FHD 400 Nits, Intel Core i5-11300H, SSD 512Go, RAM 8Go, Intel Iris Xe, Windows 10) avec le code OLED100 -300€ sur le Vivobook Pro 14 OLED S3400QA-KM031T à 899,99€ au lieu de 1199,99€ (14” OLED 400 Nits 90Hz, AMD Ryzen 7 5800H, SSD 512Go, AMD Radeon Graphics, Windows 10) avec le code OLED100

à 899,99€ au lieu de 1199,99€ (14” OLED 400 Nits 90Hz, AMD Ryzen 7 5800H, SSD 512Go, AMD Radeon Graphics, Windows 10) avec le code OLED100 -100€ sur le Vivobook 15” OLED S533UA-L1216T à 699,99€ au lieu de 799,99€ (15” OLED FHD 400 Nits, AMD Ryzen 5 5500U, SSD 512Go, RAM 8Go, Radeon Graphics, Windows 10) avec le code OLED100

à 699,99€ au lieu de 799,99€ (15” OLED FHD 400 Nits, AMD Ryzen 5 5500U, SSD 512Go, RAM 8Go, Radeon Graphics, Windows 10) avec le code OLED100 -100€ sur le Vivobook OLED S533EA-L12433W à 899,99€ au lieu de 999,99€ (15” FHD, Intel Core i7-1165G7, RAM 16Go, SSD 512Go, Windows 11) avec le code OLED100

Pour découvrir toutes ces offres, et bien d’autres encore, rendez-vous dès maintenant chez Rue du Commerce.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rue du Commerce.