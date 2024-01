Soldes smartphones hiver 2024 : Samsung, Apple, Xiaomi, les offres à ne surtout pas rater 

Comme toujours pendant les soldes, on retrouve de nombreuses promotions dans le secteur des smartphones. De nombreux appareils vont voir leur prix diminuer du 10 janvier au 18 février. Si vous voulez vous procurer un iPhone ou un Samsung Galaxy, c’est un des meilleurs moments de l’année. Découvrez notre sélection des meilleures réductions sur les smartphones lors des soldes d’hiver 2024.

Les soldes d’hiver 2024 sont un moment de choix pour les personnes souhaitant se procurer un nouveau smartphone. En effet, de nombreuses enseignes cassent les prix sur une large sélection de produits. Actuellement, il est possible de bénéficier de réductions sur les mobiles Apple, Samsung, Xiaomi, Google, etc. De même, que vous cherchiez un modèle gaming ou destiné à la photo, il va être aisé de trouver son bonheur.

Pour rappel, ces offres seront disponibles du 10 janvier au 18 février. Ensuite, nous mettrons à jour cet article au fil du temps et de l’avancement des soldes d’hiver 2024. Ainsi, vous ne raterez aucune des meilleures promotions sur les smartphones.

Les meilleures offres smartphones pour les soldes d’hiver 2024

iPhone 15 (128 Go) à 909 €, au lieu de 969 €

Actuellement, Amazon propose une légère réduction sur le dernier iPhone 15 pour les soldes d’hiver. Le prix baisse seulement de 60 euros, mais pour ceux qui souhaitent se procurer le dernier smartphone Apple, c’est toujours bien. Dans tous les cas, cet appareil dispose d’un écran de 6,1 pouces avec une luminosité pouvant atteindre 2000 nits. Sinon, on retrouve l’excellente puce A16 Bionic qui offre toujours autant de puissance.

D’autre part, il possède une batterie de 3 877 mAh supérieure à celle de l’iPhone 14. Quoiqu’il arrive, cette dernière va vous permettre d’aisément tenir une journée loin d’une prise de courant. Pour finir, la partie photo est toujours très réussie. En effet, on retrouve un ensemble de 3 capteurs : un grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx.

Samsung Galaxy S23 (128 Go) à 699 €, au lieu de 959 €

Alors que la sortie du Galaxy S24 approche à grands pas, il est possible de profiter de réductions sur les différents smartphones S23. Actuellement, la Fnac propose la version de base en 128 Go au tarif de 699 € pour les soldes. Il s’agit ici d’une baisse de prix de 250 euros. Mais si l’appareil à presque un an maintenant, ses caractéristiques sont toujours aussi intéressantes.

Côté technique, il est équipé Amoled de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Ensuite, il embarque le très bon processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé ici par 8 Go de ram. La partie photo, sans être au niveau du S23 Ultra, reste d’excellente qualité. Son module est à l’aise avec les clichés de jour et de nuit. Pour finir, sa batterie de 3900 mAh, va assurer au minimum une journée d’autonomie.

Google Pixel 8 (256 Go) à 759 €, au lieu de 859 €

Le Google Pixel 8 est le dernier smartphone en date de la marque américaine. Celui-ci profite actuellement de 100 euros de réduction chez Boulanger pour les soldes d’hiver 2024. Dans tous les cas, c’est un appareil premium disposant d’une solide fiche technique. En effet, il embarque le nouveau SoC Google Tensor G3 épaulé par 8 Go de ram dans cette version 256 Go de stockage.

Ensuite, il possède une dalle OLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 60 ou 120 Hz. Seul regret, le module photo se compose uniquement de deux capteurs : un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Mais Google oblige, la qualité des clichés reste très bonne. Pour finir, il dispose d’une batterie de 4575 mAh qui offre une solide autonomie.

Les autres offres des soldes d’hiver 2024

Les smartphones ne sont pas les seuls produits à profiter de prix cassés pendant les soldes d’hiver 2024. En effet, une large sélection de produits profite actuellement de réductions intéressantes. On peut, par exemple, citer les tablettes, les PC portables, les casques audio ou même les aspirateurs robots. Dans tous les cas, pour faciliter vos recherches, nous avons listé ci-dessous les meilleures offres actuellement disponibles. Nous avons divisé ces dernières par enseignes et catégories. Comme toujours, l’ensemble est régulièrement mis à jour au gré des changements de prix et des disponibilités.

Les meilleurs bons plans par boutiques