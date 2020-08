Le Samsung Galaxy M51 et sa batterie de 7000 mAh sont disponibles en précommande en Allemagne

Nous n’avons pas encore de date officielle de lancement, mais Samsung a pris les devants et lancé discrètement le Galaxy M51 sur son site web en Allemagne.

Crédit : Samsung

Parmi ses points forts, on peut citer son énorme batterie de 7 000 mAh. Le Galaxy M51 possède un écran impressionnant de 6,7 pouces avec une découpe Infinity-O. C’est un écran Full HD AMOLED avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Le trou Infinity-O héberge un capteur 32MP pour les selfies. Juste au-dessus se trouve une grille de haut-parleur très fine. L’appareil a un dos brillant qui abrite quatre caméras.

Le module photo rectangulaire est doté d’un capteur principal de 64 MP (f/1,8), d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP avec un champ de vision de 123 degrés, d’un capteur de profondeur de 5 MP et d’un objectif macro de 5 MP.

Le téléphone dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, extensibles via microSD jusqu’à 512 Go. En outre, il est équipé du système d’exploitation Android basé sur OneUI, la surcouche de Samsung. Le processeur, lui, n’a pas encore été dévoilé, mais devrait être un Snapdragon 730. Côté connectiques, on doit se contenter de la 4G LTE, le support d’une double carte SIM et un port USB-C. La batterie de 7 000 mAh se rechargera avec un chargeur 25W.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, le téléphone est en phase de précommande et est proposé au prix de 360,01 euros. Les options de couleur sont le noir et blanc et l’expédition est prévue le 11 septembre.

Samsung a récemment dévoilé la série Galaxy Note 20 et son Galaxy Fold 2. Ils constituent pour l’instant les smartphones les plus performants de la marque coréenne. La prochaine génération de smartphones haut de gamme de Samsung en 2021 devrait être équipée de 16 Go d’une RAM de nouvelle génération.

Source : Samsung Allemagne