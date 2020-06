Samsung Galaxy Fold 2 : tous les détails de son écran pliable ont fuité

Galaxy Fold / Samsung

Depuis la sortie du premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, son successeur est très attendu. Et pour cause, le Galaxy Fold a très bien marché avec ses 1 million de ventes en quelque mois. Samsung s’est dorénavant forgé une réputation sur le marché du smartphone pliable. Le dernier en date est le Galaxy Z Flip, un appareil mobile à clapet sorti il y a seulement quelques mois. Le prochain attendu est le Galaxy Fold 2 qui devrait être présenté le 5 août à l’occasion de l’évènement Unpacked.

L’écran externe s’agrandit, mais ne s’améliore pas tant que ça

Un nouveau rapport en provenance la Corée du Sud laisse fuiter de nombreux détails sur le fameux écran pliable du Galaxy Fold 2. Tout d’abord, le format est conservé. C’est-à-dire que l’utilisateur a accès à l’écran externe comme sur un smartphone classique, mais qu’il peut ensuite déplier l’appareil pour révéler l’écran interne. Ces deux écrans sont bien plus grands que ceux de son prédécesseur.

L’écran externe mesure maintenant 6,23 pouces de diagonale au lieu de 4,6 pouces. Concrètement, cela veut dire que le smartphone adopte un format plus traditionnel de l’extérieur. L’écran en verre a un ratio de 24.9:9 pour une résolution de 2267 x 819 pixels. Il faut d’ailleurs noter qu’il conserve toujours une fréquence de 60 Hz. Un petit poinçon accueille la caméra frontale.

Un écran interne de 7,7 pouces avec 120 Hz de taux de rafraîchissement

Passons maintenant aux spécificités de l’écran interne, le plus important du smartphone. Il passe maintenant à 7,7 pouces de diagonale contre 7,3 pouces pour le Galaxy Fold premier du nom. La grosse nouveauté est l’augmentation du taux de rafraîchissement qui est à 120 Hz. Le Galaxy Fold 2 se positionne déjà en avance sur le marché des smartphones premium, et même des tablettes vu sa taille d’écran hors du commun. De plus, l’écran interne accueille une définition de 2213 x 1689 pixels pour un ratio de 11.8:9. L’encoche présente sur le Galaxy Fold disparaît et laisse place à des poinçons pour les différents capteurs.

D’après le rapport, Samsung aurait abandonné le S Pen pour le smartphone pliable. Son écran recouvert d’une fine couche de verre n’est probablement toujours pas assez résistant pour utiliser un stylet en toute sécurité.

Enfin, le rapport se conclut en annonçant que 300 000 exemplaires du Galaxy Fold 2 seront fabriqués chaque mois et que Samsung compte en vendre 3 millions la première année. Normalement, la firme sud-coréenne présentera le Galaxy Fold 2 en même temps que le Galaxy Note 20 et le Galaxy Z Flip 5G pendant l’évènement digital Unpacked en août.

