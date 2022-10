Le Seigneur des anneaux : le réalisateur d’Avengers a proposé une série sur Aragorn à Amazon

Aragorn © New Line Cinema, WingNut Films, Saul Zaentz

Les réalisateurs de Avengers: Endgame, les Russo Brothers, ont proposé à Amazon Studios une série Le Seigneur des anneaux centrée sur Aragorn, selon The Hollywood Reporter. Le projet a été tué dans l’œuf au profit de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, mais croyez-nous, rien n’est perdu pour les fans de l’ultime descendant d’Isildur.

Une série sur Aragorn annulée, mais des dizaines de projets autour de la franchise envisagés

Il y a 5 ans, les frères Russo faisaient partie des cinéastes invités à proposer leur vision de ce qu’allait devenir Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, qui passe actuellement sur Prime Video. Les deux réalisateurs avaient proposé une série qui se serait déroulée au cours du Troisième Âge, comme les films de Peter Jackson. Ils auraient voulu centrer l’intrigue sur Aragorn. Les dirigeants d’Amazon Studios n’auront évidemment pas été émus par le pitch, car ils auront finalement opté pour le concept proposé par le duo créatif de J. D. Payne et Patrick McKay.

Pour rappel, Amazon Studios avait acheté les droits de production d’une série en streaming se déroulant dans la Terre du Milieu en novembre 2017. À cette époque, de nombreuses idées avaient fait parler d’elles et avaient été refusées, comme un spin-off sur Gimli.

Les fans avides d’un retour en Terre du Milieu axé sur les exploits de leur Dúnedain préféré ne devraient cependant pas perdre espoir. Le nouveau détenteur des droits du Seigneur des anneaux, Embracer Group, a récemment laissé entendre qu’un film sur Aragorn faisait partie de plusieurs projets envisagés.

Aragorn n’est d’ailleurs pas le seul concerné par la folie du spin-off qui semble animer les grands groupes ces dernières années, puisque Gandalf, Gollum, Galadriel, Eowyn et d’autres personnages des œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien sont tous dans le viseur d’Embracer Group, qui souhaite « continuer d’offrir de nouvelles opportunités aux fans d’explorer ce monde fictif à travers le marchandisage et d’autres expériences », comme on peut le lire dans ce communiqué de presse, publié en août.

À ce sujet, Embracer avait conclu un accord avec la société Saul Zaentz pour acquérir Middle-earth Enterprises, en août 2022. L’accord donne à la société suédoise de jeux vidéo et de médias le droit de produire des œuvres créatives basées à la fois sur Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit. Cela comprend des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des goodies, des jeux de société, des parcs à thème, etc.

L’acquisition de Middle-earth Enterprises lui accorde même des droits similaires à d’autres titres liés à la franchise et gérés par Tolkien Estate. Autant vous dire que la franchise du célèbre auteur britannique a encore de très longs jours devant elle.