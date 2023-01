Netflix : l’offre avec publicités fait fureur, 1,4 million de Français se sont abonnés

Netflix a lancé une formule avec publicités qui peine à séduire outre-Atlantique. En France, le succès est toutefois au rendez-vous, 1,4 million de personnes ayant opté pour cette offre moins onéreuse. Parmi eux, on dénombre une majorité de nouveaux venus.

Netflix © Unsplash

Le 3 novembre dernier, Netflix a lancé sa nouvelle formule avec publicités. Moyennant un tarif plus attractif de 5,99 € par mois, celle-ci distille des annonces au début du programme mais aussi pendant le visionnage. Quelques semaines plus tard, quel bilan peut-on tirer de cette offre ? A-t-elle séduit les abonnés (nouveaux ou déjà existants) ? Fin décembre, le Wall Street Journal dressait un tableau peu reluisant pour le forfait, précisant que seulement 9 % des nouveaux abonnés américains avaient opté pour la nouvelle formule de Netflix.

Mais l’accueil est bien meilleur en France. Comme le révèle le Baromètre OTT NPA Conseil/Harris Interactive, 1,4 million de Français avaient jeté leur dévolu sur le forfait “Netflix Essentiel avec pub” à la fin du mois de décembre. Trois utilisateurs sur cinq seraient d’ailleurs de nouveaux abonnés. Un indicateur qui laisse penser que le tarif plus agressif a convaincu certains consommateurs indécis.

Netflix : l’offre avec pub attire de nouveaux abonnés français

Pour rappel, l’offre Netflix Essentiel avec pub implique des limitations. Outre la publicité qui se déverse régulièrement pendant le visionnage, elle inclut seulement des contenus en HD et ne propose pas le téléchargement pour le visionnage en mode hors ligne. Qui plus est, tous les films et les séries ne sont pas disponibles dans cette formule Netflix low-cost.

Plus globalement, Netflix consolide sa place de leader sur le marché français de la SVOD avec plus de 10,5 millions d’abonnés à son actif. Si on prend en compte les personnes qui partagent un compte entre elles, le nombre d’utilisateurs grimpe forcément en flèche. Un cadre de Netflix France assurait en septembre que 5 millions de foyers français utilisaient le service sans payer. Il avait toutefois été retoqué par l’entreprise, laquelle précisant que ce nombre n’était qu’une extrapolation de l’estimation faite pour le monde entier.

Quoi qu’il en soit, le N rouge a sonné la fin de la récréation, des mesures étant prévues pour mettre fin au partage de compte Netflix qui lui fait perdre beaucoup d’argent.