Le véritable âge du noyau de la Terre a été découvert, et il est plus jeune qu’on ne le pensait

Selon la nouvelle étude, le noyau interne solide de la Terre, qui contribue à renforcer son champ magnétique, s’est formé il y a environ 1,3 milliard d’années alors que la planète avait déjà 3,2 milliards d’années.

Crédit : Université du Texas

Il a fallu deux ans aux chercheurs pour obtenir des résultats satisfaisants. Ils ont pu recréer ces conditions en pressant des échantillons de fer chauffés au laser entre deux enclumes en diamant.

Le noyau de la Terre étant principalement constitué de fer, les chercheurs pensent que l’efficacité du fer à transférer la chaleur par conductivité thermique est l’un des facteurs clés pour déterminer un certain nombre d’attributs du noyau, y compris le moment où le noyau interne a pu se former. Le noyau de la Terre était auparavant estimé entre 1,3 et 4,5 milliards d’années. En plus d’évaluer son âge, d’autres scientifiques avaient eux évalué le poids de la Terre grâce aux neutrinos.

L’équipe a finalement constaté que la conductivité du matériau était nettement inférieure aux estimations précédentes. Cela suggère que la géodynamo terrestre est rendue possible par une combinaison de convection thermique et de convection compositionnelle, qui résulte de la cristallisation fractionnée du liquide du noyau externe, qui fait croître le noyau interne. Ceci est important car cela donne aux chercheurs des données sur le temps qu’il a fallu au noyau interne pour se solidifier.

C’est jusqu’à maintenant l’estimation la plus précise

En utilisant ces informations sur la conductivité et le transfert de chaleur dans le temps, cette expérience a permis aux chercheurs de faire ce qu’ils pensent être une estimation plus précise de l’âge du noyau interne. Elle suggère également que la formation du noyau interne a joué un rôle essentiel dans la création des champs magnétiques de la Terre.

Source : American Physical Society