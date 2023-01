Le Xiaomi Redmi Note 11 est à prix mini chez AliExpress pour les soldes !

Découvrez le Xiaomi Redmi Note 11 à moins de 180€ en ce moment chez AliExpress ! On vous détaille l’offre et le smartphone dans cet article.

Vous cherchez un smartphone à prix mini ? Profitez des soldes d’hiver chez AliExpress ! Jusqu’au 30 janvier prochain, à 8h59, l’enseigne vous propose en effet une large sélection de smartphones à prix mini. Et parmi toutes les offres, on en a trouvé une particulièrement intéressante : le Xiaomi Redmi Note 11 à moins de 180€ !

Lors de votre commande, en utilisant le code FRLOVE24, vous pouvez en effet vous procurer le smartphone pour seulement 179,99€ au lieu de 199,99€. Vous bénéficiez ainsi d’une promotion de -20€ ET d’un smartphone d’exception.

Un prix cassé pour un smartphone efficace

Pour moins de 189€, avec le Xiaomi Redmi Note 11, vous pouvez profiter des prestations suivantes :

Un processeur Snapdragon 680

Un taux de rafraîchissement de 90Hz

4Go à 6Go de RAM

Un écran de 6,43 pouces FHD AMOLED

Une batterie de 5000mAh

La charge rapide 33W Pro

Une caméra arrière de 50Mp

Une caméra frontale de 13Mp

Avec cette fiche technique, nul doute que le smartphone est intéressant. Il est très performant et fluide. Il peut ainsi vous suivre dans toutes vos activités, même le streaming, le gaming ou encore les appels en visio. Sa batterie peut tenir plusieurs jours et il se recharge à 100% en seulement 61 minutes.

Aussi, on apprécie particulièrement ses deux haut-parleurs stéréo et son écran rétroéclairé qui offre une large gamme de couleurs avec des contrastés profonds.

Vous êtes intéressé ? Bonne nouvelle : le smartphone est expédié depuis la France métropolitaine et livré gratuitement en seulement 3 jours. Dernier argument pour vous convaincre : après presque 1400 commandes et plus de 250 avis, il bénéficie d’une note de 4,7/5 étoiles.

Une fois sur le site d’AliExpress, n’hésitez pas à faire vos propres recherches pour trouver des prix mini sur de nombreux produits. L’enseigne propose déjà en temps normal des prix réduits, et voit les choses encore plus en grand pendant ces soldes d’hiver.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.