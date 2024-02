Leasing social : le nombre limite de dossiers serait abandonné, il n’y aura plus de quota

La limite de 25 000 dossiers pour le leasing social serait prochainement levée selon une information. Cela veut donc dire qu’il n’y aura plus de quota de personnes pouvant bénéficier de cette aide.

Le quota de 25 000 dossiers acceptés pour le leasing social serait prochainement levé

Le gouvernement chercherait également à harmoniser le revenu fiscal maximum pour obtenir le leasing social et le “super bonus”

Le leasing social est une nouvelle mesure du gouvernement pour aider la transition vers les voitures électriques, en plus du fameux bonus écologique malgré une baisse de l’aide. Autrefois réservée à 25 000 véhicules maximum, cette aide serait finalement étendue selon une information de Mobilians rapportée par Auto Infos.

Plus de limite de dossiers pour le leasing social ?

Il faut dire qu’un tel quota a de quoi interroger puisque sur tous les dossiers déposés, il y aura forcément des personnes éligibles qui seront recalées. Il semblerait donc que cette limite va être levée même si rien n’a été confirmé par le gouvernement à l’heure actuelle. C’est à travers un décret que ce changement serait officialisé.

Si ce quota de 25 000 véhicules maximum pourrait être levé, c’est aussi car 35 000 dossiers valides auraient été déposés. On est donc très loin de la limite fixée par le leasing social. Mais ce n’est pas tout puisque certaines failles pourraient être corrigées pour être plus logiques et compréhensibles.

Le gouvernement veut faire en sorte que le revenu fiscal maximum pour obtenir le leasing social et le “super bonus” soit le même car pour le moment, il est plus bas pour le “super bonus” (14 089 euros) que pour le leasing social (15 400 euros)

Définir le montant du bonus écologique pour 2024 qui s'ajoute au prix de la location

Il y a donc de nombreux changements à attendre ces prochains mois, que ce soit pour le leasing social que le bonus écologique et son “super bonus”, une aide supplémentaire de 2 000 euros destinée aux ménages modestes.

Quelles sont les règles du leasing social ?

Pour rappel, le leasing social demande de respecter certaines conditions précises :

Un revenu fiscal de référence inférieur à 15 4000 euros par part (exemple : un couple qui touche 30 800 euros/an)

(exemple : un couple qui touche 30 800 euros/an) Faire plus de 8000 kilomètres/an en voiture pour des raisons professionnelles ou vivre à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail

pour des raisons professionnelles ou vivre à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail Fournir une attestation de kilométrage délivrée par son employeur

La location ne concerne qu’une poignée de véhicules, voici une partie des modèles retenues :

Renault Megane E-Tech

Peugeot E-208

Peugeot E-2008

Renault Twingo E-Tech

Citroën ë-C4

Opel Corsa Electric

Opel Mokka Electric

Fiat 500e

Les voitures neuves doivent également respecter ces conditions :