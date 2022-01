Pénurie de PS5 ? Comme lui, montez la vôtre en LEGO !

BrickinNick est un builder très créatif qui adore les Legos. Sur son compte Twitter, il nous montre sa toute dernière réussite : une PS5 et une Xbox Series X, toutes deux à l’échelle 1: 1, qui pourraient bien être commercialisées un jour si elles récoltent suffisamment de soutien via LEGO Ideas.

PS5 et Xbox Series X en LEGO © BrickinNick, LEGO Ideas

La PDG d’AMD Liza Su et le responsable de la division Xbox Phil Spencer s’attendent tous les deux à voir la pénurie de PS5 et d’Xbox Series s’allonger jusqu’en 2022, la faute à la pénurie mondiale de composants. Mais alors, comment s’en dépatouiller et profiter, malgré tout, de l’une des deux consoles de neuvième génération ? Avec des Legos, bien sûr !

Une PS5 et une Xbox Series X en LEGO, qui pourraient bien être proposées un jour à la vente

Sur Twitter, BrickinNick indique avoir consacré plus de 50 heures rien qu’à la construction de la PS5 en LEGO. Au total, il aura passé plus de 30 heures supplémentaires à faire d’autres répliques, comme une de la manette DualSense.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X, toutes deux à l’échelle 1: 1 sont capable de s’ouvrir, afin de révéler trois scènes de jeux vidéo cachées à l’intérieur. La manette Carbon Black de la Xbox possède même ses propres piles, en LEGO. Et mieux encore, appuyer sur le pavé tactile de la DualSense active un rétroéclairage bleu qui imite la fonctionnalité de la manette. On retrouve également les différents ports à l’arrière des deux consoles.

Voir aussi : LEGO Super Mario 64 : on a monté le bloc point d’interrogation (71395), notre avis

L’intérieur de la PS5 LEGO © BrickinNick, LEGO Ideas

Dualsense LEGO et son rétroéclairage © BrickinNick, LEGO Ideas

Xbox Series X LEGO © BrickinNick, LEGO Ideas

Il y a même la réplique des piles. © BrickinNick, LEGO Ideas

Très réussies, ces constructions ingénieuses pourraient bien devenir réalité grâce à LEGO Ideas. En effet, ce site web, sous licence LEGO et qui a vu le jour il y a plus de dix ans, est un moyen pour les fans de soumettre des projets qui pourraient éventuellement être commercialisés.

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la page LEGOS Ideas de la PS5 (ici) culmine à plus de 700 supports et celle de la Xbox Series X (ici) à 127. Lorsqu’une idée comme celle de BrickinNick atteint 10 000 supporters, le design est alors examiné par des experts de la firme danoise, qui peuvent — s’ils le jugent approprié — donner le feu vert.

Dans ce scénario, le concepteur d’origine collabore ensuite avec les concepteurs Lego pour finaliser le design afin qu’il se retrouve un jour sur les étagères de nos magasins. La cabane dans l’arbre LEGO Ideas 21318, vendue 199 € et conçue par Kevin Feeser, un fan concepteur originaire de Nancy en France, en est un parfait exemple.

Source : Twitter