LEGO NES : un passionné a transformé le nouveau set en un véritable émulateur NES

LEGO vient tout juste de sortir le set tant attendu des passionnés de la NES et des petites briques colorées. Un utilisateur Reddit a non seulement assemblé le set, mais il l’a aussi modifié afin de transformer la console rétro en briques en un émulateur NES.

Le nouveau set de LEGO créé en partenariat avec Nintendo va sans aucun doute devenir très populaire auprès des collectionneurs et des nostalgiques. Les joueurs ont l’occasion de se replonger dans Super Mario Bros sur un écran cathodique factice après avoir assemblé les 2646 pièces. En plus de l’écran, il y a bien entendu la console, mais aussi une manette et la cartouche de Super Mario Bros. Les finitions ont été pensées jusque dans les moindres détails. Un utilisateur Reddit a eu l’idée d’aller encore plus loin et de réellement faire tourner Super Mario Bros sur la console rétro. Pour y parvenir, il a installé un Raspberry Pi 4 équipé de 8 Go de RAM à l’intérieur de la console en petites briques.

La première console LEGO à être transformée en émulateur

Ce n’était qu’une question de temps avant qu’un internaute ingénieux transforme le set LEGO en un émulateur capable de faire tourner Super Mario Bros. L’utilisateur Reddit du nom de « i_is_snoo » a beau être le premier, il ne sera certainement pas le dernier. Il a tout d’abord publié une photo de sa création avant de mettre en ligne une vidéo prouvant que l’émulateur fonctionne parfaitement.

En même temps que le set NES, LEGO a sorti la gamme Super Mario qui contient 16 sets dont un pack de démarrage. L’utilisateur Reddit s’est d’ailleurs procuré ce pack de démarrage afin d’avoir la figurine LEGO Mario. Celle-ci possède des capteurs de couleurs et des écrans LCD lui permettant de réagir au mouvement.

La figurine Mario peut réagir de plus de 100 manières différentes tout en émettant les sons et les musiques cultes de l’univers Mario. Sa particularité est qu’elle peut se placer sur le haut de l’écran cathodique du set NES. La figurine réagit alors en fonction de ce qui se passe sur l’écran en briques tout en émettant la musique de Super Mario Bros.

