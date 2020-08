Lenovo Tab P11 Pro : écran Oled, 4 haut-parleurs JBL, la tablette pour Netflix et Disney+

La nouvelle tablette Lenovo Tab P11 Pro se destine aux utilisateurs qui apprécient bénéficier de la meilleure qualité d’affichage possible lorsqu’il s’agit de regarder des vidéos en streaming, que ce soit depuis Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc.

Pour cela, Lenovo a doté la Tab P11 Pro d’un écran OLED de 11,5 pouces, qui supporte une haute définition (2560 x 1600 pixels). Nul doute que le grand spectacle devrait être assuré sans problème ! La tablette pèse 485 grammes, mesure 5,8 mm d’épaisseur et comporte des bords d’écran très fins. Et pour que le son soit à la hauteur de l’image, quatre haut-parleurs JBL se chargent de la restitution audio.

Lenovo ne table pas sur une grosse configuration pour sa Tab P11 Pro

Fonctionnant sous Android 10, la Lenovo Tab P11 Pro est équipée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 730G. Une puce milieu de gamme qui offre de belles performances, mais ne se situe pas dans le haut de l’offre actuelle. D’autant plus qu’elle a été remplacée par le 765G en 2020. On a donc une configuration un peu datée. La quantité de RAM, 4 ou 6 Go au choix, aurait aussi pu être plus importante. L’espace de stockage, de 128 Go, est extensible par l’intermédiaire d’une carte mémoire microSD.

Bon point, l’accès aux données est protégé par un lecteur d’empreintes digitales, alors que la reconnaissance du visage est assurée par le capteur photo frontal de 8 mégapixels. Deux autres capteurs photo, de 13 mégapixels et 5 mégapixels (grand angle), sont présents au dos de la tablette.

Pour le reste, la Lenovo Tab P11 Pro embarque une batterie de 8400 mAh, qui est censée assurer une autonomie maximale de 15 heures (en lecture vidéo). Un port USB de type C complète le tout.

La tablette Lenovo Tab P11 Pro devrait être commercialisée aux environ de 699 € (stylet et clavier vendus séparément).

Parallèlement à cette annonce, Lenovo a également dévoilé son ultrabook gamer, le Legion Slim 7i, ainsi que deux nouveaux PC portables de la gamme Yoga, les Yoga 9i et Yoga Slim 9i.

