Yoga 9i et Slim 9i : Lenovo dévoile ses PC portables premium au design soigné

Les Yoga 9i et Slim 9i sont deux nouveaux ultraportables premium conçus par Lenovo qui intègrent en particulier les derniers processeurs Intel et des connecteurs Thunderbolt 4.

Lenovo vient de dévoiler deux nouveaux membres de sa gamme Yoga, qui regroupe les ordinateurs portables premium de la marque. Il s’agit des Yoga 9i et Slim 9i.

Parallèlement à cette annonce, Lenovo a également dévoilé son ultrabook gamer, le Legion Slim 7i, ainsi que sa nouvelle tablette haut de gamme, la Lenovo Tab P11 Pro.

Le premier, le Yoga 9i, est un modèle convertible en tablette, qui sera bientôt disponible aux formats 14 et 15,6 pouces. Il devrait être commercialisé aux environs du mois de novembre à partir de 2499 €.

Le Yoga Slim 9i, quant à lui, s’adresse aux utilisateurs qui n’ont pas besoin d’un ordinateur convertible en tablette et préfèrent une version encore plus compacte et légère. Le Yoga Slim 9i sera disponible en décembre, en version 14 pouces uniquement, à partir de 2699 €.

Lenovo Yoga 9i – Crédit : Lenovo

Un pad tactile sur toute la largeur du PC

Ces PC portables ont deux principaux points communs. Tout d’abord, ils intègreront les processeurs Intel de onzième génération (nom de code Tiger Lake U), qui promettent de meilleures performances sans pour autant sacrifier l’autonomie, avec – en plus – un processeur graphique intégré annoncé nettement plus performant que celui qui équipe les puces actuelles de 10ème génération.

D’autre part, ils sont équipés de ce que Lenovo appelle le « cover glass palm rest ». Il s’agit d’une plaque en verre, présente sous le clavier sur toute la largeur de l’ordinateur portable, qui intègre discrètement le pavé tactile. Ce dernier comporte des touches à retour haptique (qui vibrent lorsqu’on appuie dessus pour donner les mêmes sensations que de véritables touches de souris).

Lenovo Yoga Slim 9i – Crédit : Lenovo

Le Lenovo Yoga 9i sera donc disponible avec un écran de 14 et 15,6 pouces. Sa dalle IPS tactile peut pivoter sur 360 degrés, afin d’utiliser la configuration comme une tablette, sur laquelle il sera possible d’écrire grâce au stylet fourni. Pratique, ce dernier peut se ranger et se recharger dans un logement intégré au châssis. Le Yoga 9i embarque également 4 haut-parleurs intégrés au niveau de la charnière de l’écran. La configuration pèse 1,4 Kg (14 pouces) et 2 Kg (15,6 pouces). Une Webcam avec obturateur et un lecteur d’empreintes digitales seront aussi au programme. Enfin, la connectique comprend 3 ports USB, dont 2 de type C compatibles Thunderbolt 4, ainsi que le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1.

Avec le Yoga Slim 9i, le poids et l’épaisseur passent respectivement à 1,26 Kg et 1,4 cm. Son écran de 14 pouces pourra être Full HD (non tactile) ou 4K tactile. Original, le châssis en aluminium de la machine disposera d’un revêtement en cuir (derrière l’écran). Le reste de l’équipement est composé de 3 connecteurs Thunderbolt 4, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5, d’une Webcam infra rouge et de deux haut-parleurs frontaux.

