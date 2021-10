Les adolescents américains riches préfèrent les Apple Watch aux Rolex

Apple Watch ou Rolex ? La question est vite répondue. Les jeunes de l’élite américaine ne choisissent pas forcément la montre la plus chère à porter au poignet. Ils préfèrent effectivement avoir une Apple Watch plutôt que la traditionnelle Rolex. Il faut dire que la montre connectée d’Apple est très populaire dans le monde. À l’heure actuelle, l’Apple Watch est portée par 100 millions d’utilisateurs.

Selon une nouvelle étude menée par la banque d’investissement américaine Piper Sandler, les montres traditionnelles Rolex ne sont plus aussi populaires auprès des adolescents riches. Ce changement de mode correspond-il aux nouvelles générations qui sont davantage tournées vers la technologie ?

Un adolescent sur trois de l’élite américaine porte une Apple Watch et pas une Rolex

Les résultats de l’étude affirment qu’un adolescent américain sur trois porte une Apple Watch. Cela concerne tous les modèles. L’Apple Watch Series 6 est probablement la plus populaire en attendant l’arrivée de la Watch Series 7 dont les précommandes s’ouvrent le 8 octobre. D’ailleurs, seulement 5 % des adolescents portent une montre connectée d’une autre marque.

Auparavant, Rolex était toujours le choix numéro un pour les jeunes de l’élite américaine. La marque suisse de luxe qui est l’une des plus prestigieuses au monde ne pensait sûrement pas pouvoir être détrônée par Apple. Cependant, il semblerait bien que les adolescents préfèrent les fonctionnalités au prix de la montre. Au lieu de choisir systématiquement la montre la plus onéreuse, ils prennent une montre dont les fonctionnalités de suivi de l’activité physique et de la santé vont leur servir au quotidien.

De plus, ils sont nombreux à posséder d’autres produits Apple. Il est donc logique pour eux de rester dans le même écosystème. En effet, selon les résultats de l’étude, deux tiers des adolescents possèdent des AirPods en plus de leur Apple Watch. Bien entendu, ces chiffres seraient probablement très différents d’un pays à un autre, mais ils donnent une idée sur la popularité de l’Apple Watch chez les utilisateurs pour qui le prix n’est pas un critère de sélection.

