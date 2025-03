Les astronautes de Starliner reviennent enfin sur terre après une mission de 10 jours qui a duré 9 mois

NASA

Outre SpaceX et Blue Origin, Boeing s’est également essayé aux voyages spatiaux. Pour l’occasion, l’entreprise aéronautique a créé une capsule appelée Starliner. Celle-ci a réalisé un voyage réussi vers la Station spatiale internationale avec à son bord deux astronautes : Barry “Butch” Wilmore et Sunita “Suni” Williams.

Le départ de Starliner a eu lieu le 5 juin 2024. La capsule a été lancée grâce à une fusée Atlas V de United Launch Alliance depuis Cape Canaveral en Floride.

Wilmore et Williams, tous deux anciens pilotes d’essai de la marine américaine, prévoyaient de rester en orbite pendant une dizaine de jours lors de cette mission, baptisée Crew Flight Test (CFT). L’objectif principal était de montrer que Starliner est prêt à transporter des astronautes vers et depuis l’ISS, afin que le vaisseau spatial puisse commencer à effectuer des missions opérationnelles de longue durée dans un avenir proche. (Space.com)

Seulement voilà, suite à une série de problèmes avec la capsule Starliner (notamment au niveau des propulseurs et d’une fuite d’hélium) les deux astronautes n’ont pas pu rentrer sur Terre au bout des 10 jours prévus. Plusieurs opérations ont eu lieu pour réparer la capsule, de l’intérieur et depuis l’espace, mais rien n’y a fait.

Déclarant la capsule dangereuse pour un retour humain, la NASA a pris la décision de faire redescendre Starliner à vide, le 7 septembre 2024, mais Boeing aurait bien voulu que le retour soit habité.

Enfin un retour sur Terre après 9 mois dans l’espace

Bien entendu, d’autres pistes ont été étudiées afin de faire redescendre les astronautes, notamment avec la mission Crew-9. Seulement voilà, Crew-9 n’a pas pu redescendre dans les temps prévus, car la mission suivante, Crew-10 a pris du retard suite à des problèmes avec la nouvelle capsule.

Au départ prévu pour fin mars, avec la nouvelle capsule, la NASA a ensuite décidé de faire partir la mission Crew-10 avec une capsule existante et ne nécessitant pas de tests supplémentaires pour décoller. La mission est donc partie avec une capsule Endurance qui a décollé le 14 mars et est actuellement arrimée à l’ISS en attendant les préparatifs de départ de Crew-9 et des deux astronautes de Starliner.

Le retour de la capsule Endurance chargée de l’équipage Crew-9 et ainsi que Barry Wilmore et Sunita Williams est prévu pour le mardi 18 mars 2025.

Vous pourrez, si vous le désirez, suivre le retour sur Terre de la capsule. Pour cela, la NASA prendra l’antenne vers 21h45 heure de France métropolitaine.

L’amerrissage de la capsule est prévu pour 22h57.