Le Starliner peut-il ramener les astronautes de la NASA sur Terre ? Boeing veut y croire

Crédit : NASA

C’était il y a maintenant plus d’un mois qu’on se préparait au retour du Boeing Starliner, en vous montrant comment regarder en direct son retour dans l’atmosphère terrestre. Le 22 juin, trois jours avant la date initiale du retour des astronautes Butch Wilmore et Suni Williams sur Terre, la NASA décidait de retarder le retour du vaisseau. Et depuis, on attend.

En effet, l’agence spatiale américaine est indécise quant à l’utilisation du Starliner pour ramener ses astronautes à la maison. Le vaisseau ne serait pas sûr. Ce n’est pas l’avis de Boeing, qui s’est lancé dans une opération de communication publique, pour convaincre que son engin est tout à fait capable de mener à bien cette opération.

Boeing reste convaincu de la sécurité du vaisseau Starliner

Starliner est amarré à l’ISS depuis juin. Le vaisseau faisait les gros titres la semaine dernière après les tests approfondis menés par la NASA et Boeing sur le vaisseau. Ces essais visaient à s’assurer que les propulseurs et ses systèmes à hélium de Starliner pourraient fonctionner sans mettre en danger ni les astronautes ni la station spatiale.

Ce vendredi, d’ArsTechnica citait dans un article deux sources qui pensaient qu’il était “plus probable qu’improbable” que le vaisseau Crew Dragon de SpaceX ramènerait les astronautes sur Terre. Peu après CNBC abondait dans le même sens en citant une autre source anonyme. Celle-ci indiquait que des “discussions approfondies” avaient actuellement lieu à la NASA, pour décider s’il fallait s’en tenir au plan initial ou opter pour le Crew Dragon.

Boeing n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué de presse diffusé hier dans la nuit, le constructeur affirme rester “confiant dans le vaisseau spatial Starliner et dans sa capacité à revenir en toute sécurité avec l’équipage“. Le constructeur publiait également la liste des principales mesures prises pour mener à bien le retour des astronautes :

Trois essais à chaud des propulseurs avant l’amarrage du vaisseau à l’ISS

Des simulations informatiques des différents scénarios que pourrait rencontrer l’équipage au retour

Une simulation de désamarrage avec l’équipage et les équipes au sol

Des essais au sol avec un propulseur différent

Suffisant pour convaincre l’agence spatiale américaine que le vaisseau est prêt à effectuer le voyage du retour ? Pour Boeing, un refus de la NASA serait dévastateur, d’autant plus que la conception de Starliner n’a pas été une balade de santé, après plusieurs essais ratés et autres retards. Un échec de ce vol habité pourrait constituer un premier clou dans le cercueil du projet.